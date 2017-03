Kılıçdaroğlu'dan Hollanda'nın skandal kararına tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda'nın uçuş iptali kararını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Asla doğru değil. Demokrasiyi savunanlar böyle bir şey yapamazlar. Hem demokratım diyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının uçak iznini iptal edeceksin. Asla bunu doğru bulmuyoruz, yanlış, yanlış..." ifadesini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Çavuşoğlu'nun yaptırım açıklamasının sorulması üzerine de "Her türlü yaptırımı yapabilirler. Bu Türkiye'nin hakkı" diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU: DIŞİŞLERİ BAKANI DÜNYANIN HER YERİNE GİDER VE KONUŞUR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda'nın uçuş iptal kararıyla ilgili twitter hesabı üzerinde de açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı dünyanın her yerine gider ve konuşur. Hollanda'nın aldığı karar asla kabul edilemez.



Karar hem diplomasiye hem de demokrasinin temel ilkelerine aykırıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü engellenemez. Biz Amsterdam'da da, Ankara'da da aynı şeyi istiyoruz: Hiç kimsenin ayrımcılığa uğramadığı tam demokrasi" dedi.

İSTANBUL, (DHA)