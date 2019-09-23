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Kılıçdaroğlu'dan 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dilekletini iletti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Başkent...
POLİTİKA 23.09.2019, 20:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dilekletini iletti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde sabah saatlerinde tedaviye alınan MHP Lideri Başkanı Devlet Bahçeli için MHP Grup Başkanvekili Akçay'ı telefonla aradı. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde sabah saatlerinde tedaviye alınan MHP Lideri Başkanı Devlet Bahçeli için MHP Grup Başkanvekili Akçay'ı telefonla aradı. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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