Kılıçdaroğlu'dan Doğan Yurdakul için başsağlığı mesajı 

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki evinde, 71 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Doğan Yurdakul için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı taziye mesajında, "Kumpas davalarla tutuklanan, tarihe geçen bir adalet mücadelesinde ön safta yer alan onurlu gazeteci Doğan Yurdakul'a rahmet diliyorum" dedi.
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki evinde, 71 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Doğan Yurdakul için başsağlığı mesajı yayımladı.