Kılıçdaroğlu'dan 19 Mayıs mesajı: Bu onurlu tarih, tüm gençlerimize verilmiş en değerli mirastır

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 19 Mayıs mesajında, "Ülkemizin özgürlük mücadelesinin başlangıcının 98. yılı kutlu olsun! Bu onurlu tarih tüm gençlerimize verilmiş en değerli mirastır" dedi.