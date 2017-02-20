ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasını kınayarak, "Müjdat Gezen Sanat Merkezi dün gece kundaklandı. Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu: Çirkin saldırıyı kınıyor, sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"...
20 Şubat 2017 Pazartesi 12:47
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