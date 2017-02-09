ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek. Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir!" açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu : Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek. Milletin özgür iradesinden...
09 Şubat 2017 Perşembe 13:46
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