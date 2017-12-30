Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...

Kılıçdaroğlu: Büyüme yüzde 11 ise bu asgari ücret ne ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirerek, "Büyüme yüzde 11 ise, bu rakam ne ? Ankara'da oturanların vicdanı yok. Biz asgari ücreti net 2 bin lira yapacağız" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,...

Kılıçdaroğlu: Büyüme yüzde 11 ise bu asgari ücret ne ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirerek, "Büyüme yüzde 11 ise, bu rakam ne ? Ankara'da oturanların vicdanı yok. Biz asgari ücreti net 2 bin lira yapacağız" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Adana İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut İl Başkanı Aydan Barut ile CHP Adana eski milletvekili Sedat Doğan'ın aday olduğu kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, 2019'un çok önemli olduğunu hatırlatıp, destek istedi. Asgari ücretin 1603 lira, evli 3 çocuklu işçinin eline geçecek paranın ise 1709 lira olacağını  belirten Kılıçdaroğlu, hükümete eleştirilerde bulundu. CHP iktidarında asgari ücretin net 2 bin lira olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:
"Asgari ücret net 2 bin lira olsun' dedik. 'Net 2 bin lira olursa asgari ücretli ailemiz borç harç, kıt kanaat geçimini sağlar' dedik. Maden yüzde 11 büyüme var, verdiğin rakam ne o zaman ? Evli 3 çocuk sahibi işçinin eline net 1709 lira geçecek. Ankara'da oturan beylere soruyorum. Siz 1709 lira ile geçinebiliyor musunuz?  Sizler binlerce para alıyorsunuz, asgari ücretliye gelince evli 3 çocuklu aileye 1709 lira ile geçin diyorsunuz. Otobüse binecek para lazım, çocuğunu okula gönderecek para lazım. Ankara'da oturanların vicdanı yok. Asgari ücret 1500 lira olmalı dediğimizde 'Parayı nerden bulacaksın?' dediler.  Sen her türlü lüksü yaşarsın asgari ücretliye gelince parayı nerden bulacaksın diyeceksin. Ağalardan beylerden keseceğim asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğim. Sözüm söz."

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,