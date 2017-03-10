ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece'de gerçekleşen helikopter kazasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyükçekmece'de gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin ve ülkemizin başı sağolsun" dedi.
Kılıçdaroğlu: Büyükçekmece'de gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece'de gerçekleşen helikopter kazasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyükçekmece'de gerçekleşen helikopter kazasında...
10 Mart 2017 Cuma 15:46
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