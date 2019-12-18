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Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti
Kaan ULU/ANKARA, ()- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Parti genel merkezindeki görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili...
POLİTİKA 18.12.2019, 17:23
Kaan ULU/ANKARA, ()- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Parti genel merkezindeki görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Ahmet Nur Çebi, Kılıçdaroğlu'na Beşiktaş forması hediye etti.
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