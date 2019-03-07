Kılıçdaroğlu: Bay Kemal olmak kolay değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da yaptıkları ortak miting sonrası kentten ayrıldı. Meral Akşener, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçti. Burada partisinin yöneticileri ve belediye başkan adaylarıyla yemek yiyen, basına kapalı toplantı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir'in Selçuk ilçesine geçti.



TUNÇ SOYER: SİYASET DİLİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ



Partisinin Atatürk Caddesi üzerindeki Selçuk seçim ofisini açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti yöneticilerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel de eşlik etti. Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, "Selçuk Belediyesi'nin çok borcu var diye yatırım yapılmaz deniyor. Büyükşehir olarak biz hepsini yapacağız. Selçuk'un unu var, şekeri var, helvayı yapmak bize kalacak. Selçuk'u marka ilçelerden yapacağız. Başka bir Selçuk, İzmir, Türkiye dediğimiz için siyaset yapıyoruz. Önce siyaset dilini değiştireceğiz. Bizi ayrıştırarak, kutuplaştırarak, kolumuzu, kanadımızı kesip, gücümüzü budadılar. Biz önce birbirimizle barışacak, kucaklaşacağız, Kardeşlik ve barış olmadan adalet ve kalkınma olmaz. Önce kardeşlik ve barışı tesis edeceğiz. Benim mega projelerim yok. Ben seninle ilgili, çocuğunla ilgili, eşinle ilgili hayatı kolaylaştıracağım. Eğer sözler yalan söylemiyorsa, gözler yalan söylemiyorsa kazanacağız" dedi. Tunç Soyer, halk gıda, halk et, halk balık uygulamasını hayata geçireceklerini, üreticiden alıp tüketiciye ucuza vereceklerini anlattı.



'KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN YAŞAYACAĞIZ'



Seçim ofisi önünde toplanan ve kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları seçim otobüsü üzerinden selamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Kimseyi ötekileştirmeden yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde bu Cumhuriyeti kurduk. Demokrasiyi taçlandıracağız. Selçuk'ta bir kadın belediye başkanının seçilmesi olağanüstü güzeldir. Hakkı, hukuku, adaleti sağlayacaksan, ayın 31'inde sandığa gideceğiz. 'Efendim benim bir oyum var ne olacak' demeyeceğiz. Ne için? Vatanımız, bayrağımız, birlikte yaşamak için. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye için. Demokrasi için bunun mücadelesini veriyoruz. Sizlerle birlikte vermek istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şunu söylüyorlar; 'iktidar başka yerel başka olursa paranın bir bölümü gelir' diye. Paranın hepsi bütçede, hepsi kanunla belli. O parayı siz ödüyorsunuz zaten. Bizim belediye başkanlarımızın iki kuralı olacak. Peki kural ne olacak? Benim belediye başkanlarından istediğim iki kural var. Seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrım yapamadan, İzmir ve Selçuk'u tümüyle kucaklayacaksınız. Çünkü biz ayrımcılık yapmayız, kültürümüzde de inancımızda da ayrımcılık yoktur. Ama herkese hizmet götüreceksin derken bir ayrımcılık istiyorum. Nedir o? Eğer bir mahallede fakirler oturuyorsa, oraya pozitif ayrımcılık istiyorum. İkinci kuralımız daha var. Para var, harcayacaklar. Kimin parası? Milletin parası. O zaman yapılan her yatırımın maliyeti, kaça mal oldu, bununla ilgili bütün hesapları millete vereceksiniz. Millette bilecek ki şu yatırım yapıldı ve şu kadar ödendi."



'BAY KEMAL OLMAK KOLAY DEĞİL'



Alandakilere, "Şu kardeşiniz olmasa Cumhurbaşkanı'nın konusu da olmayacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Bana 'Bay Kemal' diyor. Bay Kemal olmak kolay değil. Önce namuslu adam olacaksınız, düzgün adam olacaksınız. Bedelliden yana olmayacaksın, ben oğlumu nasıl gönderdiysem sen de göndereceksin. Bay Kemal olmak için haram yemeyeceksin. Bay Kemal deyince ben kendimde bunları görüyorum. Bay Kemal Katar emirinin verdiği bedava uçağa binmez. O Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruyla oynamaktır. Bununla hava atıyorsan dünyada kimse sana düzgün adam olarak bakmaz. Aynı Katar'dan uçak aldı ya Tank Palet Fabrikası'nı veriyor. Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Bunu özellikle ülkücü kardeşlerime söylüyorum. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime söylüyorum. Milliyetçilik demek; vatanını seviyorsanız, bayrağınızı seviyorsanız bu en büyük milliyetçiliktir. 20 milyar liralık bir fabrikayı Katar'a veriyorsanız sizin milliyetçiliğiniz su götürür. Birisi Tank Palet Fabrikasını verirken diğeri de ona destek veriyorsa bir şey var demektir. 17 yıl sonunda milleti soğan kuyruğuna mahkum ettiler. Sandığa giderken bütün bunları düşünün lütfen. Kandiliniz kutlu olsun" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından kentten ayrılmak üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gitti.

