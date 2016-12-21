Kılıçdaroğlu: Başkan olunca halkın yüzde yüzünü kapının önüne koyacak

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sisteminin, ülkenin bölünmesine giden yol olduğunu savunarak, "Davutoğlu'yla beraber halkın yüzde 49.5 oyunu da kapının önüne koyan biri, başkan olunca halkın yüzde yüzünü kapının önüne koyacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, başkanlık sistemi tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sistem değişikliğinin, rejim değişikliği hazırlığı olduğunu ileri süren CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu mesajları paylaştı:

"14 yıldır ülkenin başına gelmeyen felaket kalmadı. Şimdi de başkanlığı getirmek istiyorlar. Başkanlık, ülkenin bölünmesine giden yoldur. Cumhurbaşkanı'na Meclis’i feshetme yetkisi vermeye çalışıyorlar. Bu, sistem değişikliği değil düpedüz bir rejim değişikliği hazırlığıdır. Davutoğlu’yla beraber halkın yüzde 49.5 oyunu da kapının önüne koyan biri, başkan olunca halkın yüzde yüzünü kapının önüne koyacaktır"