ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya hemşehri dernekleri ve federasyonları temsilcilerini kabul etti. Görüşmeye CHP Antalya Milletvekili Nefi Kara'nın da katıldığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu, Antalya hemşehri dernekleri ve federasyonları temsilcilerini kabul etti
ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya hemşehri dernekleri ve federasyonları temsilcilerini kabul etti. Görüşmeye CHP Antalya Milletvekili Nefi Kara'nın da katıldığı belirtildi.
24 Şubat 2017 Cuma 15:14
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