Kılıçdaroğlu: Almanya'ya kızıyorsun daha kötüsünü siz yapıyorsunuz siyasette çifte standart olmaz (2)

"ŞEHİTLER GAZİLER ARASINDA BİLE AYRIM YAPIYORLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehitler geldiğinde ağlayan sizsiniz. Şehitler geldiğinde yüreği yanan sizsiniz. Bir anne şunu söylüyor; şehit haberi olduğunda televizyon seyredemiyor kapatıyorum dayanamıyorum. Ama bunlar şehitler, gaziler arasında bile ayrım yapıyorlar. Vallahi bunların yatacak yeri yok. Şehit şehittir şehidin, gazinin ayırımım mı olur? Komutan emir etti diye dışarı çıkıp linç edilen bir erin hakkını, hukukunu arayamıyorsanız o ülkede adalet, hak yoktur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin medyası gazetecisi özgür değilse o toplumun kendisi özgür olamaz" dedi.

"BÜLENT TURAN'A YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM BU GERÇEĞİ İFADE ETTİĞİ İÇİN"

Kılıçdaroğlu, "3 buçuk milyon emekli iş arıyor emekli maaşı ile geçinemediği için. 6 buçuk milyon gencimiz de iş arıyor. Kabahat anayasada mı? şimdi dayatıyorlar anayasayı, rejimi değiştireceğiz. Tek kişi olacak o kişini kararı ile Türkiye kurtulacak. Ben söylersem inanmazlar. AKP grup başkanvekili Bülent Turan şöyle diyor, 'şu anda Tayyip Erdoğan'ın isteyip çıkaramadığı kanun ve yapamadığı atama yok.' Daha ne istiyorsunuz. Bülent Turan'a yürekten teşekkür ediyorum bu gerçeği ifade ettiği için" dedi.

"MİLLETİN İSTİKLALİNİ MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR . SARAYIN AZİM VE KARARI DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye birilerinin çiftliği olamaz. Olmamalıdır. Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Sarayın azim ve kararı değil. Çünkü saray bir süre sonra yolcu İngiliz gemisi ile. O nedenle bu anayasa değişikliğine yanlış diyoruz. Toplumu bölüyor, ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor. Kardeşi kardeşe düşman ediyor. Yazık, günah toplum bu kadar karşı karşıya getirilir mi? Akıl var mantık 80 milyon bir kişiye emanet edilir mi? Edilmez. Yazık, günah" dedi.

"SALI GÜNLERİ KONUŞMASINI BAŞKAN YAPACAK"

Kılıçdaroğlu, "Salı günleri grup toplantısı yapıyoruz. Şimdi bu anayasa değişikliği geçerse Salı günleri konuşmasını başkan yapacak. Sözde tarafsız olana başkan yapacak. Ne diyecek her salı Allah aşkına. Tarafsızım diye gelecek. Sonra her salı gelecek bütün muhalefeti eleştirecek. Olmaz. 80 milyonu temsil ediyorsan tarafsız olacaksın. Taraflı olursa camiye, kışlaya, okula, mahkemeye siyaset girer. Bir partinin genel başkanı hakim tayin ederse adalet ölür" dedi.

"BİZİM TUZAK HAZIRLAMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK ANKARA'DAKİ BEYLER BİR TUZAK HAZIRLAMIŞLAR"

Kılıçdaroğlu, "Bu Ankara'daki beyler bir tuzak hazırlamışlar. Arada bir Kılıçdaroğlu tuzağı diye yazıyorlar. Bizim tuzak hazırlamak gibi bir derdimiz yok. Biz siyasetçilerin ahlaklı olması gerektiğine inanıyoruz. O nedenle kimseye tuzak kurmuyoruz. Tuzak kurduğum yok ama bu anayasa içinde bir tuzak var. Diyorlar ki 18 yaşındaki çocuğu milletvekili yapıp askerlikten muaf tutacağız. Sevgili anneler 18 yaşındaki kendi çocuğunun milletvekili olacağını düşünen bir anne var mı? Yok. 18 yaşında kimin çocuğu. Bu beylerin çocuğu milletvekili olacak? Bu simitçinin, fırıncının, bakkalın çocuğu mu? Kendi çocuklarına ikbal hazırlıyorlar. Bu tuzağa hiçbir anne düşmesin. Sizin çocuklarınız doğuda güneydoğuda El Bab'da hayatını verirken kendi çocuklarına bol paralı ikbal hazırlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM BARAJININ KALDIRILMASINA EVET DİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorlar. Mantıklı bir tek gerekçe söyleyemiyorlar. Neymiş milli irade daha iyi temsil edilirmiş. Sen onu istiyorsan yüzde 10 seçim barajını kaldır. Yüzde 1 alan parti genel başkanı da mecliste temsil edilsin. Bakın biz buna evet diyoruz. Aşık Mahsuni Şerif, 'milletin sırtından doyan doyana bunu gören yürek nasıl dayan. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana bilmem söylesem mi söylemesem mi?' diyor" açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANI'NIN DANIŞMANLARINDAN BİRİ TEHDİT EDİYOR. 'HAYIR DERSENİZ KAOS ÇIKACAK' DİYE"

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından bir tanesi 'Hayır diyenlere: 7 Haziran sonrası Türkiye'deki kaos ve istikrarsızlığı mumla ararsınız' diyor. Tehdit ediyor. Hayır derseniz kaos çıkacak diye. Hayır dersek ne olacak? Bütün samimiyetimle anlatıyorum. Hayır olursa Türkiye rahat bir nefes alacak. Kutuplaşma, kavga olmayacak. Sayın cumhurbaşkanı görevini sürdürecek" diye konuştu.

"MİLLETİN OYUYLA GELDİYSE MEŞRUİYET TARTIŞMASI OLMAZ"

Kılıçdaroğlu, "Hayır çıkarsa CHP cumhurbaşkanının meşruiyetini sorgulayacak diyorlar. Milletin oyuyla geldiyse meşruiyet tartışması olmaz.

Biz biraz da Binali Yıldırım için açıklıyoruz. Başbakan, bakanlar da yerinde kalacak. Tabi başbakan eğer bir saray darbesi ile görevden alınmazsa. O garantiyi veremiyorum. Devletin yapısını ve işleyişini bir kişi belirleyemeyecek. Egemenlik kayıtsız şartsız sarayın değil milletin olacak. Saraya hâkimiyet devredilmeyecek. Hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. Bayram havası içinde çalışmaları yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber: Hakime TORUN / Nursima KESKİN / ANKARA ()

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