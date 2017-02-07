ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'teki makamında, Almanya-Türkiye Dostluk Grubu ile görüştü.
Kılıçdaroğlu, Almanya-Türkiye Dostluk Grubu ile bir araya geldi
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'teki makamında, Almanya-Türkiye Dostluk Grubu ile görüştü.
07 Şubat 2017 Salı 19:10
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