Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in cenaze törenine katıldı

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. FOTOĞRAFLI
16 Ocak 2017 Pazartesi 14:19
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
FOTOĞRAFLI
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