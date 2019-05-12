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Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yarın makamında ziyaret edecek. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti lideri Akşener'i yarın saat 15.00'de...

Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yarın makamında ziyaret edecek.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti lideri Akşener'i yarın saat 15.00'de ziyaret edeceği bildirilerek, "İki Genel Başkan, siyasi gelişmeleri değerlendirerek, yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunacak" denildi.

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