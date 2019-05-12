Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret edecek

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti lideri Akşener'i yarın saat 15.00'de ziyaret edeceği bildirilerek, "İki Genel Başkan, siyasi gelişmeleri değerlendirerek, yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunacak" denildi.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti lideri Akşener'i yarın saat 15.00'de ziyaret edeceği bildirilerek, "İki Genel Başkan, siyasi gelişmeleri değerlendirerek, yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunacak" denildi.