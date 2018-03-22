Kılıçdaroğlu, AB'ye üye ülkelerin Büyükelçileriyle bir araya geldi

ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Büyükelçileriyle bir araya geldi.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Büyükelçileriyle bir araya geldi. (FOTOĞRAF)
22 Mart 2018 Perşembe 12:50
ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Büyükelçileriyle bir araya geldi.
(FOTOĞRAF)
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