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Kılıçdaroğlu: 5’li çeteyle ilgili bir tasarruf var mı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKParti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketini sosyal medya hesabından paylaştı.
POLİTİKA 13.03.2021, 09:23 Murat Aydın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKParti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketini sosyal medya hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paketin içeriğini hedef alarak “Ekonomik paket açıkladılar, 23’üncü kere. Allah aşkına bu pakette işsize iş bulacağız diye bir cümle var mı?
Osmanlı padişahlarına bile nasip olmayan saraylarda oturuyorlar, saraylarla ilgili tek cümlelik bir tasarruf var mu? Beşli çeteye dünyanın parasını ödüyoruz, onlarla ilgili bir tasarruf var mı?” dedi.
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