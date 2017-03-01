Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz başkanlık sisteminde olsaydı, bugün Türkiye diye bir ülke kalmamıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanı ele geçirmenin, Türkiye'yi ele geçirmek olduğunu savunarak, "15 Temmuz başkanlık sisteminde olsaydı, bugün Türkiye diye bir ülke kalmamıştı" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "15 Temmuz başkanlık sisteminde olsaydı, bugün Türkiye diye bir ülke kalmamıştı. Başkanı ele geçirmek Türkiye'yi ele geçirmek demektir" dedi.