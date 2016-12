Kılıçdaroğlu: 1404 lirayla onlar geçinsinler bakalım

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), ()- BODRUM'da düzenlenen 'Türkiye'deki ormancılık politikalarının toplumsal yansımaları, orman köylüleri ve kentler üzerindeki etkileri' konulu çalıştay toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni askeri ücreti eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret belirlenmiş; 1404 lira. Ben merak ediyorum. Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekilleri, bakanlar, 1 ay 1404 lira ile geçinsinler bakalım. Çocukların okul masrafını, kirasını, yeme- içmesini karşılayabiliyorlar mı? Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini görsünler. 1404 lirayla onlar geçinsinler bakalım" dedi.

Dün geceyi Bodrum'da geçiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilçedeki programına bu sabah başladı. Kılıçdaroğlu, saat 11.30'da geceyi geçirdiği The Marmara Otel'de düzenlenen 'Türkiye'deki ormancılık politikalarının toplumsal yansımaları, orman köylüleri ve kentler üzerindeki etkileri' konulu çalıştaya konuşmacı olarak katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dışında Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Başkanı (BYKB) Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu çalıştaya konuşmacı olarak yer aldı. CHP Muğla milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir ile birlikte çalıştaya yaklaşık 80 bilimadamı, orman işçisi, mühendis, teknisyen ve bürokratlar da katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını, Şükrü Durmuş yaptı.

CHP'Lİ GAYTANCIOĞLU GÜLDÜRDÜ

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu yaptığı konuşmada orman köylülerinin sorunlarını, ormancılığın gelişimi için mecliste kurulan komisyonun bir kez fotoğraf çektirmek, bir kez de kahvaltı için bir araya geldiğini, başka bir buluşma olmadığını söyledi. Gaytancıoğlu'nun bu sözleri, salondakileri güldürdü. Gaytancıoğlu, "Bu da hükümetin ormancılığa bakış açısını ortaya koyuyor. Türkiye'de 7 milyon kişi ormanda ekmeğini yerken, yine milli gelirden en az payı alan en zor şortlarda çalışan yine orman köylümüzdür. Ormancılıktan geçinen vatandaşlarımız tüm bunlar yetmiyormuş gibi, bir de bulundukları yerlerden göçe zorlanmaktadır. Bu da AKP hükümetinin ormancılığa bakışını ve zihniyetini ortaya koyuyor" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise kentteki cennet koyların yapılaşmaya açıldığını belirterek, yatırıma karşı olmadıklarını ancak ormanların katledilmesi istemediklerini vurguladı.

ASGARİ ÜCRETİ DEĞERLENDİRDİ

Konuşmacıları dinlerken sıka not alan Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. Türkiye'de sadece orman değil tüm sektörlerde sorunlar bulunduğunu anlatırken, belirlenen yeni askeri ücreti değerlendirdi. CHP Genel Başkanı, "Asgari ücret belirlenmiş. 1404 lira, 4 lira ilave ettiler. Ben merak ediyorum. Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekilleri, bakanlar, 1 ay 1404 lira ile geçinsinler bakalım. Çocukların okul masrafını, kirasını, yeme- içmesini karşılayabiliyorlar mı? Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini görsünler. 1404 lirayla onlar geçinsinler bakalım" diye konuştu.

Orman köylüsünün bugüne kadar yok sayıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Orman köylüsü de kendi sorunlarını dillendirebilecek bir meydan bulamamıştır. Açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmişlerdir. Orman köylülerin sorunlarına kalıcı çözüm üretmek için çalışan tek partide CHP'dir. Orman köylüsü, CHP'ye yeteri kadar oy vermez. Kendisini açlığa mahkum eden partiye oy verir ama artık onlarında uyanmaları gerekiyor" dedi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ CHP"

Ülkenin hangi sorunu varsa sorunun çözüm adresinin CHP olduğunu söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimden, iç-dış politikada toplumsal barışı sağlamaya, orman, doğanın korunması, enerjiye kadar yaşamın her alanındaki sorunların çözümünü bildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kapalı kapılar ardında değil, işin uzmanlarıyla bir araya gelerek çözüm üretiyoruz. Sosyal devlet dediğim kavram, hepimizin üzerinde titremesi gerek bir kavram. Her alanda Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıyız. Sorunlarını çözen değil, sorunlarıyla boğuşan ülke haline geldik. Çözen değil, sorun üreten hale geldik. Ancak bütün bu sorunları aşmak bizim elimizde. Birlikte çalışmak zorundayız. Orman köylüsüyle üniversitedeki bilim adamı bir araya geliyorsa, bilgi çözüm yolundayız. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz noktasına geldik. Soysal devleti güçlü kılmak üreten toplum olmak sorunları bilgiye dayalı olarak çözmek ve çözüme destek vermek hepimizin ortak görevi" dedi.

Demokrasinin varlık nedeninin azınlığın haklarının korunması olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi standartlarımızdan da gidiyoruz. Çözümlüzlüğe giden bir Türkiye var. Hepimizin çocuklarımıza karşı geçmişte, bize bu ülkeyi bırakan kahramanlarımıza dedelerimize karşı sorumluluğumuz var. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Akıl akıldan üstündür diye atasözümüz var. Her birimiz dünyaya farklı gözlerle bakabiliriz ama bir araya geldiğimizde sorunlar daha farklı çözümler üretebiliriz. Muğla'da yaptık bu toplantıyı, yüzde 68'i orman. Muğla'nın en yoksulları, orman köylüleri. Bu nedenle bize oy versin, vermesin; hiçbir arayışa girmeden, eğer birlikte yaşıyorsak, onun siyasi görüşüne saygı duyarak insanca yaşabileceği bir ortamı yaratmak bizim görevimiz" diye konuştu.

Çalıştayın ardından Kılıçdaroğlu, otelde dinlenmeye çekildi. Saat 13.30'da Bodrum Belediyesi'ni ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, saat 14.00'de İskele Meydanı'nda halka hitap edecek.



