Kılıçdaroğlu 1. Meclisin önünde konuştu: Milletten korkmayın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki resmi törenin ardından beraberinde partisinin Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte 1'inci Meclis'i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2. yüzyıla doğru gidiyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Milletten korkmamak lazım, milletin oyundan korkmamak lazım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'liler Cumhuriyet'in ilan edildiği 1. Meclis'i ziyaret etti.

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları, kucaklaşmalar vardı. Bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bizden daha iyi biliyorlardı. Onlar savaş meydanından geliyordu, bedel ödemişlerdi. Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' Cumhuriyet'in getirdiği değerdir. 2. yüzyıla doğru gidiyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Milletten korkmamak lazım, milletin oyundan korkmamak lazım. Zor günlerden geçiyoruz. Bu ülke en zor günlerinde bile bir araya gelerek barış içerisinde tüm zorlukları aşmıştır. Biz de aşacağız. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyet'i tek tek anıyoruz, yad ediyoruz."

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak zorunda olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Eğer bu ülkede 1921 Anayasası'nda yazıldığı gibi "hakimiyet bilâ kaydu şart" milletin olacaksa milletten korkmamak lazım. Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini beklentilerini siyaset kurumunun dinlemesi, bilmesi gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz; ama şundan bütün milletimin emin olmasını isterim; Bu ülke en zor günlerinde bile bir araya gelerek barış içinde, bütün zorlukları aşmıştır ve biz de aşacağız. Ve Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bina bizim için çok değerli. İçeride Cumhuriyet'i kuranlar bugün aramızda yoklar. Onların her birisine tek tek şükranlarımızı sunuyoruz, rahmet diliyoruz. Onlar gerçekten de bizi biz yapan değerlerdi. O değerlere sahip çıkmak bizim görevimiz."