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KHK ile ilçe yapılan Kemalpaşa'da, İnce önde çıktı

Adem GÜNGÖR/KEMALPAŞA (Artvin), () - KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile geçen yıl Ağustos ayında, beldelikten ilçeye dönüştürülen Artvin Kemalpaşa'da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce...

KHK ile ilçe yapılan Kemalpaşa'da, İnce önde çıktı

Adem GÜNGÖR/KEMALPAŞA (Artvin), () - KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile geçen yıl Ağustos ayında, beldelikten ilçeye dönüştürülen Artvin Kemalpaşa'da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyların yüzde 61,74'ünü aldı.
Türkiye'nin Gürcistan sınırında yer alan ve 1987 yılında belde olan 10 bin nüfuslu Kemalpaşa,  KHK ile geçen yıl 25 Ağustos'ta ilçe yapıldı. Yıllık yaklaşık 6 milyon yaya, 900 bin araç giriş çıkışının olduğu Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nın yer aldığı Kemalpaşa'da vatandaşlar, ilçe sakini olarak ilk kez sandık başına gitti.
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce yüzde 61,74 oy aldı. Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 29,95'te kaldı. Meral Akşener yüzde 5,90, Selahattin Demirtaş yüzde 2,03, Temel Karamollaoğlu 0,20 ve Doğu Perinçek ise 0,18 oranında oy aldı.

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