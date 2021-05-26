Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Akşener tepkisi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz."
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahatsız etmiştir. Gelin hanım (Akşener) Netanyahu'nun yanına koyuyor uzonun ardından da Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor.
Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli’ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler…
Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun çalışmasını yaptık."
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016