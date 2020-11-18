Kemal Kılıçdaroğlu ile Alaattin Çakıcı birbirine girdi!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'yla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Çakıcı'yla ilgili "Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez." dedi.

Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin yargı reformunu eleştirirken, “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp, düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” ifadelerini kullanmıştı.

Nisan ayında infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'na ithafen bir mektup yayınlamıştı.

KILIÇDAROĞLU ÇAKICI'YA CEVAP VERDİ

Bugün Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Alaattin Çakıcıyla ilgili kendisine yönelttiği soruya cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU: "DEVLET, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞEBİLİR"

Kılıçdaroğlu, "Ben Erdoğan’ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli’yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor.

Şu Türkiye’nin geldiği hale bakın Allah aşkına… Nasıl bir hale geldik. Hukukun olmadığı yerde, hukukun ihlal edildiği yerde, liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde devlet bir süre sonra organize suç örgütü haline dönüşebilir.

Nasıl oluyor da böyle bir eleştiri başka bir yerden geliyor. Bana cevap verecek olan Bahçeli’dir ya da onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne? Onu bilmiyoruz.

"ÇAKALLARIN BULUNDUĞU YERDE KİMSE BİR ŞEY SÖYLEYEMEZ"

Ama ciddiye alınacak bir olay değil. Hiç kimse unutmasın bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvâ-yi Milliye’dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez." açıklamasında bulundu.

ÇAKICI'YA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İŞYTE ALAATTİN ÇAKICI'NIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YAZDIĞI MEKTUP