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Kemal Kılıçdaroğlu: İBB'de milyarlarca yolsuzluk var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul için muhalefete söylediği "Söke söke" çıkışına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, İBB'deki yolsuzlukların üzerinin kapatılmaya çalışıldığını da iddia etti.

POLİTİKA 30.06.2021, 09:40 Murat Aydın
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Kemal Kılıçdaroğlu: İBB'de milyarlarca yolsuzluk var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, iktidarı çok sert sözlerle eleştirdi. "Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında Türkiye geliyor. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görmedik. Uyuşturucu, kumar, kadın ticareti, ne rezalet varsa hepsini kabul ettiler. Haramla besleniyorlar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul'un için muhalefete söylediği ve çok tartışılan "Söke söke" sözlerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, Buradan bir daha söyleyeyim; bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Bu işe kredi veren banka unutsun kendisini. Buna imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Sadece bunları yapmayacağım. Bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. O tank palet fabrikasından söke söke alıp şanslı ordumuza vereceğiz. "

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Pandemi dolayısıyla 'kısa çalışma ödeneği' ve 'ücretsiz izin' aylığı ödeniyordu. Kısa Çalışma Ödeneği 456 gün sürdü, ücretsiz izin 433 gün sürdü. Bu ayın sonunda bitecek. Bu ayın sonunda bitmemesi gerekiyor. Eğer bunları keserseniz işsizlik patlar, daha büyük bir sorunla Türkiye karşıya kalır. 

ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER

İşsizliği önlemek için en hızlı ne yapacaksınız diye sorarlar. Hemen söyleriz, kamunun bütün sağlık dünyasında boş kadro varsa atamasını yapacağız. Boş kadro olur mu? Atama bekleyen öğretmenler var tamamının atamasını yapacağız. Erdoğan, Hatay'a gidiyor. Atama bekleyen öğretmenler de 'atama bekleyen 80 bin öğretmen alacağız' demiştiniz diye soruyorlar. Erdoğan, "Hayır efendim biz 20 bin kişi aldık. Hiç açık yok, tam aksine fazlalık var" diyor. En tepedeki insan devletten habersiz. MEB'in verilerine bakıyorsunuz, Ocak 2021'de 107 bin 909 öğretmen açığı var. Sayıştay raporlarına bakıyorsunuz, 138 bin 393 öğretmen açığı var. Ama Erdoğan'a göre öğretmen açığı yok. 

"MISIR'DA SİYASİ İDAMLAR DOĞRU DEĞİL"

CHP'nin ihvan konusundaki tutumunu bütün dünya bilir. Biz inançların siyasete alet edilmesini asla istemeyiz. Mısır'daki değişime de saygı duyduk her zaman. Siyasi idamlar doğru değil. Mısır'daki yöneticilere seslenmek isterim; Türkiye'de de geçmişte siyasi idamlar oldu. Başbakan astık, bakanlar idam edildi, gencecik filinta gibi evlatlarımızı dar ağacında ölüme yolladık. Ne oldu? Şimdi hepimiz üzülüyoruz. Şimdi astığımız insanlar için havalimanları yapıyoruz, okullara adını veriyoruz. Siyasi idamlar doğru değildir. Umarım Mısır'da siyasi idamlar olmaz. 

ERZURUM ÇIKARMASI

21-22 Haziran tarihlerinde toplam 55 CHP'li Erzurum'a çıkarma yaptı. Uzun yıllardır Erzurum'dan milletvekili çıkartamıyoruz. Kabahat Erzurumlularda değil bizde. Ankara'da oturduk gayet güzel açıklamalar yaptık sonra dönüp Erzurumlulara niye bize oy vermiyorsun dedik. Erzurum'un her ilçesini gezdi arkadaşlarımız. İktidar değişirse yardımlar kesilir mi diye bir endişe var. Erzurumlu ihtiyaç sahibi kardeşim, iktidar değiştiğinde yardımlar kesilmeyecek tam tersine artacak. 

MAFYA-SİYASET-MEDYA İLİŞKİSİ

Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük kara para aklayıcısı ülkelerinden biridir. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görmemiştik. Uyuşturucu parası, kumar parası, organ ticareti, insan ticareti, kadın ticareti ne kadar rezil iş varsa hepsini kabul ettiler. Parayı getirin dediler. Haramla besleniyorlar. Helali kabul edemiyorlar. Ekonomiyi aşama aşama kayıt dışına çıkardılar. Hukuku da kayıt dışına çıkardılar. Peki bu paralar nereye gidiyor? Kim alıyor bu paraları? 

Neden Saray ve beslemeleri sessiz kalıyor bu konuda? Beslendikleri için. Bugün, Türkiye'de rüşvetsiz iş yapmak mümkün değil. Devlette muhatap olduğun andan itibaren rüşvetsiz iş yapmanın mümkün olmadığını görüyoruz. 

"KAYIT DIŞI EKONOMİ, KAYIT DIŞI HUKUK"

Devlet Planlama Teşkilatı yatırımları belirlerdi. Artık devletin bütün yatırımlarını beşli çete belirliyor. Kendilerine göre planlama yapıyorlar. Garanti de veriyorlar. "Ya CHP iktidar olur elimizden alırsa?", "Meraklanmayın. Londra mahkemelerini yetkili kılarım" diyor. Dolayısıyla devletin bütün büyük yatırımlarını beşli çete sarayın desteği ile yapıyor. Bunu da Cumhuriyet tarihinde ilk kez tanık oluyoruz. Kime hangi rantlar, garantiler verilecek kimse bilmiyor. Ekonomi kayıt dışında. Böyle olunca rüşvet vermek daha kolay oluyor. Çünkü paranın hesabı hiçbir yerde kayıtlı değil.  Havuz medyası var malum. Hala kayıt dışı tirajlar üzerinden devleti soymaya devam ediyorlar. Onlar da verilen bu rüşvete ortaktırlar. Böyle bir rezaleti Türkiye hiç yaşamadı. 

"DAMAT İLE KAYINPEDER 128 MİLYAR DOLARI BUHARLAŞTIRDI"

Kayıt dışının en temel özelliği kayda alınmamasıdır. Bunun önüne devletin şeffaf olmasıyla geçilir. Kim getirecek bunları? Devleti yöneten siyasi partinin getirmesi lazım. En güçlü kurumlarımdan biri olan şimdi şamar oğlanına dönen Merkez Bankası. Kanuna aykırı olarak yetkiyi aldılar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiler. Damat ile kayınpeder 128 milyar doları buharlaştırdı. 

10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ

Süleyman Soylu devletin televizyonuna çıkıp "her ay bir siyasetçiye 10 bin dolar ödeniyor" dedi. Erdoğan ne dedi? Tık çıkmadı tık! Rüşveti savunana oy vermeye devam edecek miyiz?  Rüşvetin bu boyutu, ekonomideki kayıtdışılığın bu boyutu hiç çıkmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bütün yolsuzlukların ilkini yaşıyoruz. Daha neler çıkacak bilmiyoruz. 

Erdoğan Şahsım Hükümeti ülkeyi felakete sürükleyecektir. Yolsuzluk, rüşvet her şey var. Bu kadar ağır konuşuyorum. Acaba mahkemeye verirler mi diye, yok vermiyorlar. Belki namuslu bir hakim buluruz da bunları ispat ederiz. Tık yok. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 

Kadına şiddeti engelleyecek, önleyecek olan uluslararası bir sözleşme. Güzel bir kentimizin ismi var orada. Meclis'ten oy birliği ile geçmiş. Bir sabah kalkıyoruz ben bunu kaldırdım. Kimsin sen? Meclis'in üstünde misin? Şimdi olay Danıştay'da. Danıştay'daki hakimlere de sesleniyorum. Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, o sözleşmeyi yeniden ihya etmek zorundasınız. Yapmadığınız taktirde sizde Saray'ın kalemşörleri olarak anılacaksınız. 

İBB'DEKİ YOLSUZLUKLAR

İBB'de milyarlarca yolsuzluk var. Dosyaları çıkarttı, İçişleri Bakanlığı sarayın talimatı ile harekete geçti bütün dosyaları aldı. Haramzadeyi, yolsuzlukları yapanı korumak nedir? Bunlarda vicdan, hukuk var mı? Öyle bir rezaletle karşı karşıyayız ki hukuk kalmadı. 

'KADI DA SATIN ALINDI, BAŞTAKİ DE SATIN ALINDI'

Hükümetin ekonomide ve hukukta kayıt dışına çıkması yönetimin mafyaya teslim olması anlamına gelir. Yeraltı dünyası talimat verir, siyasi otorite gereğini yapar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yeraltı dünyası tarafından yönetilmektedir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir lafı var. "Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür." diyor. Kadı da satın alındı, baştaki de satın alındı. Böyle bir noktadayız. 

"SÖKE SÖKE ALIRLAR" TARTIŞMASI

Kanal İstanbul yapılırsa, dış güçler bu parayı söke söke alırlarmış. Temsilciye bak. Erdoğan, dış güçlerin temsilcisi. Alacağım, alacağım, söke söke alacağım. Buradan bir daha söyleyeyim; bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Bu işe kredi veren banka unutsun kendisini. Buna imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim. Sadece bunları yapmayacağım. Bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. O tank palet fabrikasından söke söke alıp şanslı ordumuza vereceğiz.

#kemal kılıçdaroğlu #GrupToplantısı #sökesöke #ibb
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