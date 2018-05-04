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Kayserili seçmenler, imza için ilçe seçim kurullarında

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de seçmenler, Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçe seçim kurullarınca adliyede oluşturulan başvuru noktalarına gelip, cumhurbaşkanı adayları için imza verdi.  Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul...

Kayserili seçmenler, imza için ilçe seçim kurullarında

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de seçmenler, Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçe seçim kurullarınca adliyede oluşturulan başvuru noktalarına gelip, cumhurbaşkanı adayları için imza verdi. 
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına başlandı. Cumhurbaşkanı adayları için seçmenlerden imza alınmak üzere Kayseri Adliyesi'nin 2'nci katında bulunan Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçe seçim kurulları önüne masalar yerleştirildi. İmza verme işlemi saat 08.00'de başladı. Yetkililer, imza aldıktan sonra seçmene bir örneğini vereceklerini, birinin kendilerinde kalacağını belirtip, sisteme de bilgisini gireceklerini söyledi. Adayların, istedikleri anda kaç imza toplandığını göreceği belirtildi.
YARIM SAATTE 2 BİN 730 İMZA TOPLANDI
İYİ Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı Basın Sorumlusu Alkan Okuyucu, "İmza veren kişi sayısını anlık görebiliyoruz. Saat 08.30 itibarıyla 2 bin 730 imza topladık. Bu sayının kısa sürede 100 bini aşacağını düşünüyoruz. Kayseri'de 5 bine yakın üyemiz var. Kayseri'de ilgi bir hayli fazla. Üye sayımız 5 bin olsa da biz burada daha fazla ilgi bekliyoruz. İmza vermeye gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. 
Seçmenler, cumhurbaşkanı adayları için 4- 9 Mayıs günlerinde, 08.00 ile 20.00 saatleri arasında ilçe seçim kurullarında imza verebilecek.

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