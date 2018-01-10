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Kayseri’de CHP'ye ilk kadın başkan

CHP İl Kongresi'nde seçimi kazanan Ümit Özer, CHP’nin Kayseri’deki ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. Kayseri'de geçen pazar günü yapılan CHP İl Kongresi'nde yeni Başkan Ümit Özer oldu. Çarşaf liste ile yapılan seçimde 193...

Kayseri’de CHP'ye ilk kadın başkan
CHP İl Kongresi'nde seçimi kazanan Ümit Özer, CHP’nin Kayseri’deki ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.
Kayseri'de geçen pazar günü yapılan CHP İl Kongresi'nde yeni Başkan Ümit Özer oldu. Çarşaf liste ile yapılan seçimde 193 oy alan Özer’in, rakibi avukat İbrahim İlbasmış ise 152 oyda kaldı. Ümit Özer, Kayseri’de CHP'li ilk kadın başkan olarak da tarihe geçti. Umut Çınarı Derneği'nde de kurucu başkanlık görevinde bulunan jeoloji mühendisi Özer, partide kadın hareketinin başladığını söyledi. Özer, “Bir ilki yaşadım. Bunu hakkıyla, layıkıyla yerine getirmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Birlik, beraberlik içinde hedefimiz 2019 seçimleri ve  başaracağız, çünkü güçlüyüz” dedi.
Siyasette ağırlıklı olarak erkeklerin yer aldığını, ancak bunun kendisi için bir engel oluşturmadığını kaydeden Özer, “Centilmendir erkekler, sorun olmaz, ama Anadolu’da bir siz var zaten, biz de erkek gibi gerektiğinde mücadele ederiz. Cumhuriyet kadınlarıyız. Güçlüyüz. Bu konuda da kaygımız olmaz. Çünkü Atatürk kadınlarıyız” diye konuştu.
CHP’de kendisinin yanı sıra Kütahya, Bartın ve Trabzon'da da kadın il başkanlarının olduğu ifade eden Özer, "Tarihimizde de önemli kadınlar var. Nene Hatunlar, Kara Fatmaları, Halide Edipler. Başarılı kadınlar var. Bizde onları örnek alıp, başaracağız” dedi.

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