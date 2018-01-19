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Kayseri’de AK Parti'li meclis üyesi İYİ Parti’ye geçti

KAYSERİ’de Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin AK Parti'li üyesi Ömer Özuzun partisinden istifa ederek, İYİ Parti’ye geçti. İYİ Parti Kayseri’de teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. 16 ilçenin yer aldığı Kayseri’de 14...

Kayseri’de AK Parti'li meclis üyesi İYİ Parti’ye geçti
KAYSERİ’de Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin AK Parti'li üyesi Ömer Özuzun partisinden istifa ederek, İYİ Parti’ye geçti.
İYİ Parti Kayseri’de teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. 16 ilçenin yer aldığı Kayseri’de 14 ilçede teşkilatlanmasını tamamlayan İYİ Parti’de kurucu yönetimler görevlerini sürdürürken, kongre heyecanı da yakın zamanda başlıyor. Parti Kayseri’de ilk kongresini 10 Şubat’ta Kocasinan ilçe teşkilatı ile yapacak. Diğer yandan partiye katılımlar da devam ediyor. Bu kapsamda Akkışla Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Parti'li üyesi Ömer Özuzun (46) partisinden istifa ederek, İYİ Parti’ye geçti. Büyükşehir Meclisi’nde Denetim Komisyonunda da 2’nci Başkan olarak da görev yapan Özuzun’a İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin tarafından da parti rozeti takıldı.

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