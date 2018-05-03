Kayseri'de Saadet Partisi seçim bürosundaki bayraklar indirildi

SAADET Partisi Kayseri eski İl Başkanı ve aynı zamanda milletvekili aday adayı Mahmut Arıkan, seçim bürosuna asılı parti bayraklarının bazı kişilerce iplerinin kesilerek indirildiğini belirterek, tepki gösterdi. Arıkan, “Siyasi partiler birbirlerini düşman değil, rakip görmeli” dedi.

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerle ilgili olarak siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Saadet Partisi de Kayseri’de il binasına ve seçim bürolarına parti bayrak ve afişlerini astı. Ancak partinin merkez Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’ndeki seçim bürosuna asılı parti bayrakları dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ipleri kesilerek indirildi. Duruma tepki gösteren ve bir süre önce milletvekili aday adaylığı için İl Başkanlığı görevinden istifa eden Mahmut Arıkan, “Siyasi partiler birbirlerini düşman değil, rakip görmeli. Siyaset düşman sayısını artırmak için değil, dostun sayısını artırmak için yapılmalı. Dün gece Hunat Mahallesi Kılavuz İş Merkezi'ndeki seçim büromuzun ön tarafında asılan bayraklar birkaç kendini bilmez tarafından gece indirilmiş. Toplumdaki kutuplaşmalardan sıyrılmak için çalışacağız” dedi. Diğer yandan Arıkan, partilerinin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun adaylığı ile ilgili olarak imza toplama çalışmasına da yarın adliye önünde yapacakları basın açıklamasının ardından başlayacaklarını söyledi.



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