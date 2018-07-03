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Kayseri'de CHP milletvekili Arık mazbatasını aldı

KAYSERİ'de 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 3'üncü kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeye hak kazanan Çetin Arık mazbatasını aldı. Adliye Şehit Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mazbata...

Kayseri'de CHP milletvekili Arık mazbatasını aldı
KAYSERİ'de 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 3'üncü kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeye hak kazanan Çetin Arık mazbatasını aldı.
Adliye Şehit Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mazbata teslim törenine CHP Kayseri milletvekili seçilen Çetin Arık, İl Başkanı Ümit Özer ve bazı partililer katıldı. Vekil Arık, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Buket Sicimgiller'in elinden aldı. Mazbata töreni sonrası açıklamalarda bulunan Arık, 3'üncü kez mazbata aldığına vurgu yaparak, "İl başkanıma, ilçe başkanlarıma, kadın kolları başkanıma ve tüm Kayseri halkına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kayseri'nin sesi olmaya devam edeceğiz. Hakkın, hukukun ve adaletin olduğu bir Türkiye sevdasından vazgeçmeyeceğiz. Gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın gelecek kaygısı taşımadığı bir Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz. İktidarın, Kayseri'deki vaatlerinin takipçisi olacağız. Tüm Kayseri halkına ve il başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu mazbata onlarındır. Ben onların temsilcisiyim, onları temsil etmek için elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi.
Gazetecilerin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklifini götürdüğünü hatırlatması üzerine vekil Arık, "Bunlar partimizin iç meseleleridir. Biz demokrasi için bedel ödemiş bir partiyiz. Partimizin yetkili organlarınca değerlendirilecektir. Şu anda partimizde herhangi bir problem yoktur. Genel başkan sorunu yoktur. Günü geldiğinde oturulur ve değerlendirilir ve parti yönetimimiz, kurultay delegelerimiz en doğru kararı verecektir" diye konuştu.
Mazbata töreni, Çetin Arık'ın, seçim kurulu çalışanları ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

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