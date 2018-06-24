Kayseri'de Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı forslu pastayla kutlama

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()-KAYSERİ'de Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekillliği kesin olmayan sonuçlarının ardından seçilen milletvekilleri Ak Parti il merkezinde, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan büyük bir pastayı keserek, kutlama yaptı

Ak Parti İl Başkanlığı'nda yapılan pastalı kutlamaya yeniden milletvekili seçilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eski bakan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski bakan Taner Yıldız, Emrah İsmail Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis Yaşar, AK Parti Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eski milletvekilleri ve parti il, ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hep birlikte ''Recep Tayyip Erdoğan'' diye seslenen katılımcılar, Cumhurbaşkanlığı forsunu kesmeye kıyamayıp, küçük parçalar aldı ve Rabia işareti yaptı. Kayseri'de kesin olmayan sonuçlara göre 10 milletvekilliğinden 6'sını Ak Parti, 2'sini MHP, 1'ini CHP, 1'ini İYİ Parti aldı.



FOTOĞRAFLI