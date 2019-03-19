“Kartal’ın etrafındaki ilçeler yükselirken, Kartal yerinde saydı”

İSTANBUL, () - AK Parti Kartal Belediye Başkan aday Ebubekir Taşyürek, “Etrafımızdaki ilçeler AK Parti Belediyeciliği ile yükselirken, değerine değer katarken Kartal’ımız maalesef yerinde saydı. Maalesef hak ettiği hizmetlerden mahrum kaldı. Bu 10 yıllık kayıplarımızı inşallah telafi edeceğiz” dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan aday Ebubekir Taşyürek, AK Parti Kartal Gençlik Kollarının tertip ettiği Kartal’daki derneklerin Gençlik Kollarının Temsilcileri buluşmasına katıldı.

YENİ DÖNEMİN ADI GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİDİR

AK Parti Kartal Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Enes Nas’ın açılış yaptığı programda temsilciler arasında tanışma sağlandı. Program AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek’in konuşması ile devam etti: “Yeni dönemin adı Gönül Belediyeciliğidir. Gönül seferberliğidir. Hedefimiz; gönülleri almak, gönüller yapmak, gönülleri âbâd etmektir. Kartal’ımızda gönülleri âbâd edeceğiz inşallah.”

KARTAL YERİNDE SAYDI

Ebubekir Taşyürek, konuşmasına şöyle devam etti: “Etrafımızdaki ilçeler AK Parti Belediyeciliği ile yükselirken, değerine değer katarken Kartal’ımız maalesef yerinde saydı. Maalesef hak ettiği hizmetlerden mahrum kaldı. Bu 10 yıllık kayıplarımızı inşallah telafi edeceğiz. Ufka bir bakın, bahara inşallah az kaldı.”