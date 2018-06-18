Kars'ta SP'li aday ile birlikte 24 kişi Ak Parti'ye geçti

SAADET Partisi Kars milletvekili adayı Sezgin Yıldız ile birlikte 24 kişi partisinden istifa ederek Ak Parti'ye geçti.Saadet Partisi'nin Kars 1'inci sıra milletvekili Adayı Sezgin Yıldız ve Saadet Partisi Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş partilerinden istifa ederek Ak Parti'ye geçti. Sezgin Yıldız ve Mehmet Karataş ile birlikte istifa ederek AK Parti'ye geçen toplam 24 partilinin rozetlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan taktı.Milli Görüş hareketinin CHP'nin zulmüne uğradığını söyleyen Sezgin Yıldız, "İlk başından beri sindiremediğim ancak sahada da farketmiş olduğum bir şeyler vardı. Bugün muhafazakar kesimin milli görüşe, şahsımıza oy vermesi ve alacağımız oyların, ittifakta en çok alan CHP'ye geçecek olmasını ben sindiremedim. İstifa gerekçelerimden biri budur. Ülkemiz gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor, memleketimizde her zaman böyle onurlu, dik duran lider nasip olmaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bir nefer olarak, şer odaklarına karşı tüm ekip arkadaşlarımla Kağızman İlçe Başkanımız ve teşkilatımız olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bölgemiz için, Kars için Kağızman için bir değerdir bunu biliyorum. Sayın bakanımıza bir oy bile zarar vermemek için bugün onun saflarına geçiyorum ve destek olacağımızı ifade ediyoruz. Sahada bize söz veren vatandaşlarımıza AK Parti saflarına, bakanımıza destek olmaya bekliyorum" diye konuştu.

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