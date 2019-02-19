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Kars adayını çeken AK Parti, MHP'yi destekleyecek

Bedir ALTUNOK/KARS, () - AK Parti'den 31 Mart yerel seçimi için ismi açıklanan Ensar Erdoğdu'nun Kars Belediye Başkanlığı adaylığı geri çekilerek, 'cumhur ittifakı' kapsamında, MHP'nin adayı Çetin Nazik'in destekleneceği duyuruldu.  AK...

Kars adayını çeken AK Parti, MHP'yi destekleyecek

Bedir ALTUNOK/KARS, () - AK Parti'den 31 Mart yerel seçimi için ismi açıklanan Ensar Erdoğdu'nun Kars Belediye Başkanlığı adaylığı geri çekilerek, 'cumhur ittifakı' kapsamında, MHP'nin adayı Çetin Nazik'in destekleneceği duyuruldu. 
AK Parti'den yerel seçim öncesi Kars için ismi açıklanan avukat Ensar Erdoğdu'nun belediye başkanlığı adaylığı, 'cumhur ittifakı' kapsamında geri çekildi. AK Parti'nin, yerel seçimde MHP'nin adayı eğitimci Çetin Nazik'in destekleyeceği belirtildi. AK Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dün sunulan belediye başkanlığı adaylığı ile belediye meclis asıl ve yedek üyelerinin listesi de geri alındı. AK Parti İl Başkanlığı'nda yeni liste hazırlanıp, MHP'nin listesine 4 meclis üyesinin aday gösterileceği kaydedildi. 

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