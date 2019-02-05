Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Karesi Belediye Meclisi'nde son toplantı yapıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, () - BALIKESİR'de 2014 yılında kurulan Karesi Belediyesi'nde son meclis toplantısı; AK Parti'li, MHP'li ve CHP'li meclis üyeleri ile Ülkü Ocakları'ndan gençlerle yapıldı. Belediyedeki son meclis toplantısında,...

Karesi Belediye Meclisi'nde son toplantı yapıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, () - BALIKESİR'de 2014 yılında kurulan Karesi Belediyesi'nde son meclis toplantısı; AK Parti'li, MHP'li ve CHP'li meclis üyeleri ile Ülkü Ocakları'ndan gençlerle yapıldı.
Belediyedeki son meclis toplantısında, 5 yıldır şehre hizmet için birçok karar alan meclis üyelerine, teşekkür plaketi verildi. Yerel seçim için AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; eski meclis üyesi AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen ile AK Parti'li, MHP'li, CHP'li meclis üyeleri ve partilerin temsilcileri katıldı. Toplantıda, Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi, Karesi Meclis üyelerinin oyuyla Adnan Menderes Mahallesi'ndeki parka verildi. Karesi Belediye Başkanı Yılmaz, tüm meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür plaketi verdi.
Karesi Kurucu Meclisi olarak 2014 yılının Mart ayından itibaren çok güzel işlere imza attıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Son imzamız da şehit kardeşimizin adını yaşatmak için oldu. Fırat kardeşimizi şehit eden hain terör örgütü PKK'yı ve tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu meclis il başkanı, 1 büyükşehir belediye başkanı adayı, 1 milletvekili çıkardı. İnşallah bu kurucu meclisimizden daha nice şehrimize hizmet edecek siyasi arkadaşlarımız çıkar. Allah hepimize yar ve yardımcı olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328