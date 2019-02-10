Karamollaoğlu: Türkiye'nin bir beka problemi yok

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümet, bu seçimleri, genel seçim havasına sokarak, 'aman dikkat, beka problemimiz var. Eğer bizi desteklemezseniz, Türkiye'nin bekası tehlikede' gibi bir havaya ülkeyi sokma gayretinin içine girdi. Biz de kendilerine söyledik, Türkiye'nin bir beka problemi yok" dedi.SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Edirne'de partisinin il başkanlığının 31 Mart yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Toplantının yapıldığı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonu girişinde Karamollaoğlu, partinin gençlik kolları üyeleri tarafından meşaleler yakılarak karşılandı. Burada konuşan Karamollaoğlu, hükümetin seçimlerde Türkiye'nin bir beka sorunu havasına sokmak istediğini öne sürerek, "Hükümet, bu seçimleri, genel seçim havasına sokarak, 'aman dikkat, beka problemimiz var. Eğer bizi desteklemezseniz, Türkiye'nin bekası tehlikede' gibi bir havaya ülkeyi sokma gayretinin içine girdi. Biz de kendilerine söyledik, Türkiye'nin bir beka problemi yok. Türkiye tehdit altında olması ile ilgili bir itirazımız yok. Türkiye, kurulduğu tarihten beri dünyanın en stratejik bölgesinde olduğu için, bu ülkede topraklarımız üzerinde birilerinin hep gözü olmuş. Ama bu, bizim beka sorunumuz haline gelmemeli" diye konuştu dedi.'İKTİDAR ÜLKENİN PROBLEMLERİNİ ÇÖZEMİYOR'Hükümete eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, bazı konularda bir takım adımlar attıklarını, başörtüsü sorunu çözdüklerini, imam hatip okullarını açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Genç kızlarımız, hem okullarında başörtüsü ile okuyabiliyorlar, hem de devlette görev alabiliyorlar. Yollar, köprüler inşa ettiler. Ama bunlar, bir ülkenin probleminin tamamı değildir. Esas tahrip ettikleri noktalara bakmak mecburiyetindeyiz. Bunları neden çözemediklerini de anlamak mecburiyetindeyiz. Bugünkü iktidarın en büyük problemi, kendi yaptığı hatayı bir türlü görmemesidir. Bugünkü iktidar, ne yazık ki ülkenin problemlerini çözemiyor. Neden çözemediğini de bilmiyor. Bir zaman soğan lobisi diye saldırdı ama olmadı. Şimdi de marketler, pazarlar diyor. Süper marketler açacağını, spekülasyonu önleyeceğini söylüyor. Düne kadar devlet olarak hiçbir işin içine girmeyeceğini söyleyen siz değil miydiniz? Niye bugüne kadar 95 yıllık birikimimizin tamamını sattınız? Yüzlerce fabrikayı, 16 sene içinde kim sattı? Tesisi kim yok etti? Bunların gözleri, betondan ve demirden başka bir şey görmedi. Bunun için de ülkeyi, betona ve demire mahkûm ettiler."'4 MİLYONA YAKIN İŞSİZ VAR'Türkiye'de 4 milyona yakın işsiz olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "İşsizlik aldı başını gidiyor. Bu memlekette 4 milyona yakın işsiz var. 400 TL yardım yaptıkları için iş aramayan en az 2 milyon insan daha var. 16 senede memleketi bu hale getirdiniz, niye bundan ders almıyorsun? Niye bizimle hiç alakası olmayan yakıştırmalarda bulunuyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı, dün, benim vilayetim olan Sivas'a gitmiş. Sivas'ta diyor ki; 'Cumhuriyet Üniversitesi'ni kim kurdu?' Cumhuriyet Üniversitesi 1974'te kuruldu. Öyle bir havaya girdiler ki her şeyi onların yaptığını söylüyorlar. Bu mantıkla memleketi yönetemezsiniz. Önce eksiklikleri göreceksiniz ve eksiklikleri, yanlışlıkları hangi uyguladığınız politikalardan dolayı meydana geldiğini de göreceksiniz. Ondan sonra da hatalarınızı kabul ederek, nasıl düzelteceğinizi söyleyeceksiniz" dedi.'BİZDE TAYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YOK'SP lideri Karamollaoğlu, kendilerinde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olmadığını ifade ederek, şahıslara karşı husumet beslemediklerini söyledi. Karamollaoğlu, şöyle dedi:"Bizde, ne Tayyip Erdoğan düşmanlığı var, ne de başka birisine karşı düşmanlık var. Biz, kardeşlik duygusundan dolayı gördüğümüz bütün hataları yüzlerine karşı netçe söyleriz. Dost acı söyler. Yalakalar acı söylemez, söyleyemez. Çünkü menfaatlerinden olurlar. Ama biz böyle bir menfaat kaygısı taşımadığımız için acı söyleriz. Onları yıpratmak için değil; bizim sözümüze dikkat edip ibret alsınlar, politikalarını düzeltsinler diye söyleriz. Ama bizim bu söylediklerimiz, başka maksatla söylenmiş gibi gündemlerine Saadet Partisi'ni aldılar, oruçlarını bozdular. 16 senedir Saadet Partisi'ni ağızlarına bile almıyorlardı. Sonunda mecbur kaldılar. Ama Allah'tan korkan insanlar yalan söylemez, iftira etmez, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermez. Bizi tutup birileriyle eşleştirmeye çalışıyorlar. Bugün bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin 1399 beldesinde, ilçesinde, ilinde seçim olacak. Bunun tamamında biz seçime gireceğiz. Sen iktidarsın ama tek başına seçimlere giremiyorsun. Onun için bize, 'bunlar şer ittifakı' diyorlar. Hiç mi Allah korkunuz yok? Bizim hakkında söyledikleri çirkin sözler var. O sözler, kendileri tariflerinden ileri gitmez. Biz, sizin seviyenize inip aynı kelimelerle konuşmayız. Her ülkede ister istemez lider pozisyonunda bulunan insanlar, ülkenin gençleri, o ülkede yetişen insanlar tarafından da rol model olarak görülür. Ama bizim toplumumuza baktığımız zaman ülkeye rol model olacak bir karakter göremiyoruz. Ahlaki ve manevi değerlerimiz bozuluyor. İmam hatip okuluna gidenler bile istediğimiz manevi değerlerle teşhis edilemiyor. Bunun temelinde yatan, liderlerdeki eksikliktir. İnsanlar, onun gibi olmaya çalışıyor. O zaman da bu toplum kutuplaşıyor. Bu memleketin yarısına size oy vermedikleri için hain, yarısına oy verdikleri için vatansever derseniz, bu memlekete huzur gelmez. Bu memleketin hamuru biziz, bizim inancımızdır. Bu memlekette beraberliği biz sağlayacağız."

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