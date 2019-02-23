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Karamollaoğlu: Seçim çalışmalarımızı bize ümit bağlayanların desteğiyle sürdürüyoruz

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Balıkesir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, "Seçim çalışmalarımızı bize ümit bağlayanların desteğiyle sürdürüyoruz" dedi. Saadet Partisi,...

Karamollaoğlu: Seçim çalışmalarımızı bize ümit bağlayanların desteğiyle sürdürüyoruz
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Balıkesir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, "Seçim çalışmalarımızı bize ümit bağlayanların desteğiyle sürdürüyoruz" dedi.
Saadet Partisi, 31 Mart günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Balıkesir aday tanıtım toplantısı düzenledi. Merkez Karesi Belediyesi’ne ait Karesi AVM Konferans Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra partililer de katıldı. Toplantıda konuşan Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin seçim yardımı almadığını söyleyerek, "Seçimlerde imkanlarımız eşit şekilde dağıtılmış değil. Aslında biz bütün partilerde bütçeden çok büyük imkanlar alanlar var. Hepsi hazineden destek aldılar. Seçime gittikleri için aldıkları miktarın iki misli destek alıyorlar. İş Saadet’e gelince biz sadece bizi sevenlerin, bize destek verenlerin, bize ümit bağlayanların desteğiyle bu çalışmaları yürütüyoruz. Genelde bizim insanımız içinde milyarder ve milyoner insanlar yok. Garibanlar topluluğuyuz ama bizim birimiz onların bininden daha etkili" diye konuştu.
Karamollaoğlu, konuşmasının ardından Saadet Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Sait Terzioğlu ile ilçe belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarıyla birlikte partilileri selamladı.

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