Karamollaoğlu: Şahıslara göre kanunlar çıkmaz

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başkanlık sistemi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şahıslara göre kanunlar çıkmaz. Yarın o gider yerine demir yumruğu olan birisi gelir" dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen düzenlenen programa, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, SP İl Başkanı Mahmut Arıkan ve ASKON üyeleri katıldı. Toplantıda başkanlık sistemiyle ilgili konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu kanun gündeme geldiği andan itibaren bizi bir endişe kapladı. Biz prensip olarak Başkanlık sistemine karşı değiliz ama herhangi bir başkanlık sistemine de 'Evet' diyecek halimiz yok. Nasıl bir başkanlık? Demokratik bir başkanlık mı? Yoksa herkesin istediği zaman ensesinde boza pişirecek, demir yumruk olacak bir başkanlık mı? 'Efendim bizim başkanımızın demir yumruğu yoktur' deniyor. Şahıslara göre kanunlar çıkmaz. Yarın o gider yerine demir yumruğu olan birisi gelir. Onun için ben ilk defa bu fikirlerimi Cumhurbaşkanına ilettim. Kendisi bazı fikirler söyledi. Artık onun üzerinde duracak değilim. Kanun bütçe komisyonuna gelince hemen o maddeleri getirttirdik, daha bütçe komisyonundan çıkmadan da üzerinde uzmanlarla bir çalışma yaptırdık. Belli konuları tespit ettik. Arkasından TBMM'ye gelince parti genel başkanlarına mektup yazarak başkanlık sisteminde nelere ehemmiyet verdiğimizi belirttim. Başkanlık sistemine geçildiği zaman şu noktalara dikkat edilmesi lazım; Şu anda başkanlık sistemine ihtiyaç yok. Çünkü başkanlık sistemi fiilen yürüyor. Başbakan razı olduğu için yürüyor. Başbakan Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışıyorsa bir problem yok. İleride ne olur endişesi ile bu çıkarılıyor. Buda zihinlerde ya bir karışıklık yada diğer problemlerin üstünü örtüyor. Buda bir siyasi manevra olarak kabul edilir."

CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ BELLİ OLMALIDIR

Partili Cumhurbaşkanının mahsurlu olacağını savunan Karamollaoğlu, "Çünkü Cumhurbaşkanı halkı kucaklayacak. Başka partiden olan, ona oy vermeyen bir insan ne düşünecek? 'Tamam bu falanca partinin Cumhurbaşkanıdır. Onların, benim değil' diyecektir. Ülkede kimse partizanlık yapılmıyor diyebilir mi? Daniskası yapılıyor. Bugün 'Yolsuzluk yok' diyebilir miyiz? Hesabı sorulamıyor. Onun için cumhurbaşkanının yetkileri belli olmalıdır" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine değinen Başkan Karamollaoğlu, "Ordumuzun üst kademesinde 350 generalimiz var. 15 Temmuz'da yarısından fazlası gitti. Bu işin içine girmiş. 100 binin üzerinde insan mesleklerinden ihraç edildi. Bir kısmı mahkeme kararı ile cezalandırıldı. Hakimler, savcılar, emniyetin üst kademeleri, ordu, sağlık personeli olan kurumlar çok önemli. Nasıl görememişiz? Cumhurbaşkanımız bile 'Allah beni affetsin. Milletimiz hakkını helal etsin' dedi. Görememenin sebebi iyi bakmamaktan kaynaklanır. Bakan görür. Bakıyorum demek bakmak demek değildir. Görmek esastır. Bu bir eksikliktir. Bu eksikliği kabul etmek çok önemli bir iştir. Bugün hükümet bunu kabullendi. Tedbir almaya çalışılıyor. O noktada bazı sıkıntılar var. Ülkemiz sarsılıyor. Kadrolar değişiyor. Özellikle terör hadisesine kalkışan bugün FETÖ'cü diye tabir edilen grubu 3'e ayırmışlar. 'Al tarafı ibadet, ortası ticaret, üstüde ihanettir' demişler. Belki doğru bir tarif. Üst kademeyi bir tarafa bırakalım. Alt kademe aslında aldanan insanlar. Sadece dışarıdan gören, burayı ibadet vesilesi kabul eden insanlar. Onların arasında bir travma yaşanıyor. Devlet yetkilileri eğer bununla ilgili tedbiri almazsa yarın ülkemiz çok daha büyük hadiselere gebe olur" diye konuştu.

TERÖR KORKUNÇ BİR NOKTAYA GELDİ

Terör konusu da değinen Karamollaoğlu, "Bugün terör korkunç bir noktaya geldi. Arkadaşlarımız yeni farkettiler ki bu terör Türkiye'nin içinden kaynaklanmıyor. Dışarıdan dost zannettiğimiz ülkeler tarafından meydana getiriliyor. Biz bunu yeni söyleyip, görmüyoruz. Bu 120 yıllık bir hadise. Temelleri o zaman atıldı" dedi.



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