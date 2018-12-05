Karamollaoğlu: Kimseyle düşman değiliz, elbette bu temaslar yapılacak

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaklaşan yerel seçimlerde ön görülen ittifaklarla ilgili olarak, ''Kimseyle düşman değiliz. Elbette bu temaslar yapılacak. Genel merkezler istese de isteme de bu tip temaslar zaten beldeler ve ilçelerde yapılır. Biz sadece bunu söyledik. Mahalli seçimlerde ittifakın doğru olmadığını, bunun kamplaştırmayı daha da artıracağına inandığımız için bunu söyledik. Ama bu hiç kimseyle oturup konuşmayacağız manasına da gelmez'' dedi.

Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Ülkemizi yaşanabilir bir ülke haline getirmek istiyorsak, yatırımlarda bir patlama sağlamak istiyorsak önce adaleti rayına oturtmak mecburiyetindeyiz'' dedi.

'ADALETİN OLMADIĞI BİR ÜLKEYE İNSANLAR GELMEZ'

Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

''Adaletin olmadığı bir ülkeye insanlar gelmez. Yatırım yapmak istemez. Kendilerini emniyette hissetmezler. Bunun için adalet mülkün temelidir. Ülkedeki ekonomi üretimin üzerine inşa edilirse ülkeyi güçlendirir. Üretim üzerine inşa edilmeyen sadece hizmet sektöründeki gelişmelere şahit olan bir ülkede yeri gelir turizmde bir patlama olur işler iyiye gider düzeliyor zannederiz, ancak en ufacık bir hadisede bıçakla kesilmiş gibi turizm durur, ihracatınızı bile yapamaz hale gelirsiniz o zaman da korkunç bir felaketle karşı karşıya kalırsınız. Halbuki üretirseniz hem istihdam sağlamış olursunuz hem de ürettiğiniz malla dışarıya olan muhtaç durumunuz ortadan kalkar, başkalarına siz onların ihtiyacı olan malları verdiğiniz için de herkes size yardım için gerektiğinde kollarını bile sıvar. Ve son olarak bunlara da bağlı olarak şahsiyetli bir dış politika uygulanmalıdır.''

'TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE SÜREKLİ OYUNLAR OYNANIYOR'

Türkiye'nin stratejik yönden önemli bir bölgede olduğunu ve herkesin gözünün Türkiye'de olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, ''Türkiye'nin üzerinde sürekli oyunlar oynanıyor. Hükümet bunu siyaseten kendisini kurtarmak için 'üzerimizde bir oyun oynanıyor, içeride yanlış da yapsak herkes bizim kararlarımıza destek versin' diyor. Yanlış kararlarınızdan dolayı zaten bu ülke bu hale geldi. Siz dostunuzu ve düşmanınızı ayırt edemiyorsunuz. Bugün birisine yapışıyorsunuz ‘bunlar bizim dostumuzdur birlikte hareket edeceğiz' diyorsunuz, yarın kalkıp 'bundan daha büyük düşman olmaz' diyorsunuz. Size kim güvenir? Böyle dış politika mı yürütülür? Adalet olacak, üretime dayalı bir ekonomik politika izlenecek, dış politikada da şahsiyetli bir yol izlenecek. Bunu da sağlayacak olan Saadet Partisi'dir'' diye konuştu.

'YANLIŞ RAKAM SÖYLEYENLERİ YA HAİN İLAN EDİYORLAR YA DA GÖREVDEN ALIYORLAR'

''İktidara bakarsak kalkınma hala devam ediyor. Hatta enflasyon geçen ay yüzde 1,4 düşmüş'' diyen Karamollaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

''Bizim buna aklımız ermiyor ancak TÜİK rakamları bize bunu böyle söylüyor. Hatırlarsanız iktidar bazı yolsuzlukları deşifre ettiği için Sayıştay'da bir değişikliğe gitmişti ve bu rakamları yayınlayanları görevden aldı. TÜİK'te de aynı değişiklik meydana geldi ve değişiklik yapılınca da aslında biz ne kadar müreffeh bir ülkede yaşıyormuşuz farkında değilmişiz bunun farkına vardık. Bu yolda da devam edecekler hiç tereddüdümüz yok. Kendilerine göre yanlış rakam söyleyenleri ya hain ilan ediyorlar ya kendilerinin atadığı bir pozisyondaysa görevden alıyorlar. Böyle giderse enflasyon bu sene sonuna kadar yüzde 5'lere inebilir. Ben bu müjdeyi size veriyorum. Ama halkın yaşadığı enflasyon ne olur derseniz onu halka sormak lazım. Çarşı ve pazara çıkmak lazım. Kan ağlayan esnafa bakmak lazım.''

'BU HİÇ KİMSEYLE OTURUP KONUŞMAYACAĞIZ MANASINA DA GELMEZ'

Bir gazetecinin, ''Hafta sonunda yerel seçimlerle ilgili olarak ‘ittifak yok, dirsek teması olabilir' demiştiniz. Şimdi bu dirsek teması sürecinde belediye meclis üyelikleri gündeme mi gelecek yoksa il veya ilçe belediyelerinde temaslar olabilir mi ve yeniden görüşme olur mu?” sorusuna Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:

''Bizim bu söylediğimizden herkes kendine göre farklı bir netice çıkarmaya çalışıyor. Dirsek teması demek oturup genel merkezler olarak bir konuyu görüşmek demek değildir. Dirsek teması demek illerde, ilçelerde ve çoğunlukla beldelerde de o yerde bulunan kişilerin parti mensuplarının bir çalışma içinde bulunabilmesi, birbirleriyle temasa geçebilmeleri demektir. Kimseyle düşman değiliz. Elbette bu temaslar yapılacak. Genel merkezler istese de isteme de bu tip temaslar zaten beldeler ve ilçelerde yapılır. Biz sadece bunu söyledik. Mahalli seçimlerde ittifakın doğru olmadığını bunun kamplaştırmayı daha da artıracağına inandığımız için bunu söyledik. Ama bu hiç kimseyle oturup konuşmayacağız manasına da gelmez.''

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