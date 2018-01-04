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Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Karamollaoğlu'nun Genel Merkez önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı. Karamollaoğlu daha sonra CHP lideri Kemal...

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Karamollaoğlu'nun Genel Merkez önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı. Karamollaoğlu daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 1 saat süren görüşme yaptı.  Görüşme sonrası her iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuştu. Karamollaoğlu, dün düzenlikleri basın toplantısında hazırladıkları uyum yasaları tekliflerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, "Bugün de CHP'ye bunu takdim etmek için buraya geldik. Bu bizim için bir görev. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, daha önce bizi ziyaret etmişti. Bu da iade-i ziyaret oldu. Kısa da olsa hazırlmaış olduğumuz uyum yasaları hakkında bilgi verdik. Bize göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarının uyum yasaları hakkında düşüncelerini aktararak yaptıkları çalışmaları kendilerine verdiğini anlatırken, şöyle dedi:
"Türkiye'nin sorunlarını görüşme imkanımız oldu. Bu tür ziyaretler demokrasimizin kalitesi açısından, karşılıklı aktarılması açısından değerli görüyoruz. Biz aktarmış oldukları bilgileri büyük bir dikkatle inceleyip, kendilerine aktaracağız." 
İki lider açıklamanın ardından basın mensuplarından soru almayacaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu parti çıkışına kadar uğurladı.

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