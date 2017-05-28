Karamollaoğlu: Hoşuna gitmeyen teklifler söyleyenler siyaset sahnesinden siliniyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı kendisi ifade ediyor. 'Yalnız kaldım' diye. Neden? Çünkü etrafında bulunup hoşuna gitmeyen teklifler söylendiği zaman o insanlar siyaset sahnesinden siliniyor. Kim kalıyor geriye? 'Efendim ne güzel emir buyurdunuz' diyenler. O zaman da yalnız kalıyor" dedi.

Saadet Partisi’nin Samsun İl Başkanlığı’nın 6'ncı Olağan Kongresi’ne katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Mollaoğlu, 16 Nisan'da gerçekleşen Anayasa Değişikilği Referandumu ve sonrasında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Referandum sonrasında bir şey değişmediğini söyleyen Mollaoğlu, "Şu son referandum aslında bir bakıma bir fırsat meydana getirdi bize. Bir cümle bize yapılan nasihat aslında 'Ben bu referanduma oy vermeye giderken düşünmeden Evet derim' dediler. 'Ancak düşünürsem Hayır demek mecburiyetinde kalırım' dediler. Bundan dolayı da biz bütün kardeşlerimize seslendik. 'Sizden bir ricamız var. Bir kere düşünün. Ondan sonra tercihte bulunun. 'Evet' de diyebilirsiniz. 'Hayır' da diyebilrsiniz. Aslında çok da büyük bir şey değişmez. Hele bugün için yanlış anlaşılmaması kaydıyla söylüyorum. Bugün için hiçbir şey değişmez. Çünkü zaten hükümetle Cumhurbaşkanlığı arasında herhangi bir ihtilaf yoktu ki. Bugün ne değişti? Bugün sadece isim olarak Cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütmenin başı oluyor. Bu anayasada zaten vardı. İstediği zaman bu yetkiyi kullanabiliyordu. Bugün de yürütmenin başında. Kanun bütünüyle anayasa değişikliği yürürlüğe girmemiş olsa bile alan razı veren razı" dedi.

İNSANLAR SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yalnız kaldığını ifade ederek siyasetçilerin siyaset sahnesinden silindiğini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Ama yarın bütün bu yetkiler tek kişide toplandığı zaman istişare mekanizması olmadığı için meseleleri doğru dürüst mütalaa etmeden kararlar alındığı zaman herhangi bir ihtilaf konusu adalet mekanizmasına havale edildiğinde adeta tek merkezde tayin edilen bu yetkililerin nasıl tavır sergileyecekleri bilinmediği için çok ciddi sıkıntıların içine girebiliriz. Yetkiyi toplamak kolay ama icrada bulunmak zor. Şu anda bizim gördüğümüz en ciddi problem bugün Sayın Cumhurbaşkanı kendisi ifade ediyor. 'Yalnız kaldım' diye. Neden? Çünkü etrafında bulunup hoşuna gitmeyen teklifler söylendiği zaman o insanlar siyaset sahnesinden siliniyor. Kim kalıyor geriye? 'Efendim ne güzel emir buyurdunuz' diyenler. O zaman da yalnız kalıyor. Sadece kendi sedası geliyor kendisine. Ne derse, 'Ne kadar da güzel şeyler gelmiş. Ne kadar önemliymiş. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.' Ya hepimiz kuluz. Hata yapma kulluğun bir özelliği. Bu hatanın yapılacağı bilindiği için şuura, istişare emredilmiş. Eğer o şuura o istişare mekanizmaları oluşturulmazsa ne olacak? Allah muhafaza etsin. Felakete doğru gideriz. Gittiğimizin farkına bile varmayız."

Genel Başkan Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından yapılan kongrede seçime tek aday olarak giren mevcut il başkanı Temel Armutçu, 482 delegenin oyunu tekrar alarak 3 yıl daha il başkanı olarak seçildi.



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