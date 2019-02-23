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Karamollaoğlu: Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde tüm bölgelerde aday çıkaran tek parti olduklarını ifade ederek, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan...

Karamollaoğlu: Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde tüm bölgelerde aday çıkaran tek parti olduklarını ifade ederek, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacak. Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz. Değişim istiyorsanız oylarınızı sandıkta çevirin" dedi.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Kütahya’da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Hükümetin politikalarını eleştiren SP lideri Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm partilerden oy geleceğini söyleyerek, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacak. Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz. Değişim istiyorsanız oylarınızı sandıkta çevirin. Tüm seçim bölgelerinde her yerde aday çıkaran ve listelerini tam olarak veren tek siyasi parti Saadet Partisi'dir. Kaybetmekten korkuyorlar. Ortak aday çıkarma formülüne başvuruyorlar. Cepsiz ceket dürüstlüğün simgesidir. Bizim belediye başkanlarımız yemeyecek ve yedirmeyecekler. Bizim belediye başkanlarımız sizin tercihinizle seçilince sizden başkasına hizmet etmeyecekler. Bütün imkanımızı üretime ve tarıma harcayacağız" diye konuştu.
Karamollaoğlu, konuşmasının ardından Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Evren’e cepsiz ceket giydirerek, ilçe belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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