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Karamollaoğlu: Eskiden ananı da al git diyordu şimdi abartıyorsun diyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Gehel Başykanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi.

POLİTİKA 28.10.2020, 23:32 Murat Aydın
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Karamollaoğlu: Eskiden ananı da al git diyordu şimdi abartıyorsun diyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Gehel Başykanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi. Karamollaoğlu konuşmasına, "Mevlid Kandili’nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, Peygamber Efendimiz’i daha iyi anlamamıza vesile olmasını temenni ediyor tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum." sözleriyle başladı. 

ERDOĞAN'A 'ANANI DA AL GİT' HATIRLATMASI

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Evime ekmek götüremiyorum diyen vatandaşa Erdoğan ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için diyebiliyor. Bu noktada Erdoğan çok tenkit edildi ama kanaatimizce Erdoğan tavrını çok yumuşatmış, eskiden ananı da al git diyordu şimdi abartıyorsun diyor. Yani problemin olduğunu görüyor o yüzden keyif çayı ikram ediyor." dedi.

KİN VE NEFRET HAVUZUNDA BOĞULACAKLAR. DÜNYAYA BARIŞI ANCAK İSLAM GETİRİR

Karamollaoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Peygamber Efendimize yönelik ahlak dışı karikatürleri yayınlaması ile ırkçı ve İslamofobi’ye dayanan girişimini şiddetle kınıyorum. Bilinmelidir ki dünyaya barışı ancak İslam getirir. Çok küçük hesapların peşinde gidenler, her zaman tarihin çöplüğüne atılmayı hak ederler; kimse de onlara itibar etmez. Berlin'de Milli Görüş camisine yapılan saldırıyı kınıyorum. İslam'a saldıranlar, kendi oluşturdukları kin ve nefret havuzunda boğulacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

#SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
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