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Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hedef 500 bin imza

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz aday çıkaracağımızı ifade ettik. Bu adayı çıkarabilmek için biz en az 300 bin civarında imza toplanacağı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hedef 500 bin imza
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz aday çıkaracağımızı ifade ettik. Bu adayı çıkarabilmek için biz en az 300 bin civarında imza toplanacağı kanaatindeyiz. Hedef 500 bin" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi makamında ziyaret etti. Karamollaoğlu’nu parti genel merkezi önünde BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut karşıladı. Karamollaoğlu ve Destici birlikte geçtiğimiz gün meydana gelen yangında zarar gören odaları inceledi. Her iki lider daha sonra yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Karamollaoğlu'nun partisinin uyum yasaları konusundaki görüşlerini Destici'ye aktardı. Daha sonra her iki lider açıklamalarda bulundu.
'HEDEF 500 BİN İMZA'
Karamollaoğlu, geçmişte BBP ile ittifak ettiklerini hatırlatarak şunları söyledi:
"Bildiğiniz gibi Türkiye'de bir yönetim değişikliği meydana geldi, referandumda. Hemen referandumun arkasından da 6 ay içerisinde yapılması gereken bir uyum yasaları çıkarılması söz konusu idi. Bir gecikme meydana geldi. Biz de uyum yasaları ile ilgili olarak kendi düşüncelerimizi bir rapor haline getirdik. Bu kanaatlerimizi Sayın Genel Başkana arz etme imkanımız oldu. Aynı zaman da bizim SP olarak birçok konuda çalışmalarımız var. Bunları küçük raporlar haline getiriyoruz. Bugüne kadar yedi civarında raporumuz çıktı. Onları da kendilerine takdim ediyoruz. Uyum yasaları ile ilgili olarak bazı görüşlerimizi ifade ettik. Önemli olan konu birincisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilme konusuydu. 100 bin imza ile ancak aday gösterilebiliyor. Bizim kanaatimiz bu aday gösterilme işlevinin seçim kurulları tarafından yürütülmesi. Herhangi bir ücrete tabi tutulmaması doğru olur diye ifade etmiştim. Tabi bu zor bir iş demiştim. Zor ama imkansız değil. Yoksa 100 bin imzayı toparlayamayan zaten seçime giremez. Biz teşkilatlarımız bu konuda gerekli hazırlıkları yapmalarını, çünkü bir aday çıkaracağımızı ifade ettik. Bu adayı çıkarabilmek için biz en az 300 bin civarında imza toplanacağı kanaatindeyiz. Hedef 500 bin. Ümit ederim ki yasalar geçerken TBMM'de bu konular dikkate alınır" dedi.  Karamollaoğlu ayrıca, geçtiğimiz gün çıkan yangın dolayısıyla 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.”
'100 BİN İMZANIN KOLAYLAŞTIRILMASI LAZIM'
Destici ise, Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi’nin geçmişte birlikte hareket edebilen partiler olduğunu hatırlattı. Uyum yasalarının önemine değinen Destici, şöyle konuştu:
"Bugün çok faydalı bir görüşme oldu. Biz 16 Nisan referandumunda 'evet' dedik. Bize göre yeni sistem yürütme, yasama ve yargıyı birbirinden net olarak ayırdı. Tabi burası ‘dikensiz gül bahçesi mi?’ değil. Burada ki bu dikenlerin temizlenmesi uyum yasaları ile birlikte yapılacak. Burada siyasi partilerimize büyük yükümlülükler düşmektedir. 1980 darbecilerinin yapmış olduğu bu anti demokratik siyasi parti yasası ve seçim kanunundan Türkiye'nin kurtarılması gerekiyor. Siyasi partilerin kapatılmasının tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Daha öncede söylediğim gibi  barajın tamamen ortadan kaldırılması lazım. Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde 100 bin imzanın kolaylaştırıcı olması lazım."

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