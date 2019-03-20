Karamollaoğlu: Bugünkü iktidarın seviyesi dışarıda sıfıra indi

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Mersin'de hükümeti eleştirerek, "Bugünkü iktidarın seviyesi dışarıda sıfıra indi. Kimse itibar etmiyor, sözüne güvenmiyor. Bundan önce hangi sözü vermişlerse çiğneyip attılar" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin il başkanlığınca Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıda partililere seslendi. Sözlerine seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Karamollaoğlu, "Öyle bir seçime gidiyoruz ki, şartlar dengeli değil. Hükümet insafsız bir tarzda sadece bize saldırmakla kalmıyor, devletin bütün imkanlarını kendisi için kullanıyor. Bize karşı ne yazık ki çok haksız bir mücadele yürütülüyor ama şundan memnunuz. Halkımız insanımız seçmenimiz gerçekleri görüyor. Bundan dolayı da haksızlıkların karşısında bize teveccüh biraz daha artıyor" diye konuştu.

'KİMSE İTİBAR ETMİYOR'

Türkiye'de en çok adalete ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Ne beklendiğini ülkemizde görüyorum. En çok eksikliğini duyduğumuz husus adalet. Bir sıkıntımız olduğu zaman adalet mekanizmasına müracaat ettiğimizde gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağından emin değil. Hakimlerimiz baskı altında. Devlet böyle yönetilmez. Bugünkü iktidarın seviyesi dışarıda sıfıra indi. Kimse itibar etmiyor, sözüne güvenmiyor. Bundan önce hangi sözü vermişlerse çiğneyip attılar" dedi.

'ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR'

Ülkede işsizliğin en ciddi problem olarak öne çıktığını belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen ayın rakamları 4.5 milyona yakın işsiz insanımız var. 2 milyon da destek alıp sesini çıkarmayan var. Etti mi 6 milyon? Bunu aşağıya çekmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Biz diyoruz ki devletimizin ve milletimizin bütün imkanları üretime tahsis edelim. Maliyetleri aşağı çekip üretimi artırırsak, kendi ihtilaçlarımızı karşılamanın ötesinde ihracat da yaparız. Asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Memur, çalışan, çiftçi, esnaf, onlar çok mu memnun? Aynı sıkıntıyı onlar da yaşıyorlar. Bunların tamamına çözüm üretiyoruz. Türkiye, hükümet eli ile yaptığı üretime dönük olmayan bütün yatırımları durdurmalı, çiftçiye ve sanayiye destek vermeli. Bunlar yapılırsa 2-3 sene içinde problemlerin çözüldüğüne şahit olacağız."

'1389 BELEDİYE SEÇİMLERİNİN TAMAMINI KAZANACAĞIZ'

Saadet Partisi'nin dertlere derman olmak için siyaset yaptığını aktaran Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz oylarımızı artırmak için değil, her ilde, her ilçede seçimi kazanmak için yola çıktık. 1389 belediye seçimlerinin tamamını kazanacağız. Dürüstlük, liyakate riayet etmek, israftan kaçınmak, kapımızı bize oy veren-vermeyen herkese açık tutmak bizim prensibimiz. Biz bu memlekette seçimler bittikten sonra oy veren-vermeyen ayrımına giremeyiz. Biz sadece ülkemizde yaşayan insanlarımızın derdine derman olmak için siyaset yapıyoruz. Hava atmak için başkanlık koltuğuna oturmak için değil."



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