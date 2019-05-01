Karamollaoğlu: Bizim camiye karşı olmamız düşünülemez

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Kaan ULU/ANKARA, () - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii ile ilgili, "Biz camiye düşman olabilir miyiz? O caminin yerine birkaç yüz tane ihtiyaç olan mescit yapılsaydı hakikaten çok daha hizmete layık olurdu. Bizim camiye karşı olmamız düşünülemez" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne değinen Karamollaoğlu, "Şunu herkes bilmeli ki esas olan hangi meydanda bayramın kutlanacağı değil, insanların haklarının tam manada nasıl verileceğidir" dedi. Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fitre miktarını 23 lira olarak açıkladığını, bu hesaba göre 4 kişilik bir ailenin aylık masrafının 2 bin 500 lirayı geçtiğine dikkat çekti. Karamollaoğlu, Türkiye'de fiili işsiz sayısının 7-8 milyona yükseldiğini, iktidarın sonunda IMF’nin kapısına dayandığını savunarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı. Karamollaoğlu, "Onun önüne gideceksiniz ve Türkiye için bir şeyler isteyeceksiniz. Şunu bilin ki zırnık vermez adam. Bize eğer bir şey verecek olursa, acısını başka zamanlara nazaran 100 kere daha fazla olarak çıkarır bizden" dedi.

'BİZİM CAMİYE KARŞI OLMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ'

Karamollaoğlu, cuma günü açılacak olan Çamlıca Camii'nin doldurulabilmesi için otobüs seferleri yapıldığını ileri sürerek, "Geçenlerde bir camiye gittim, adamın birisi arkadan sesleniyor, bana demiyor da yanındakine söylüyor, 'yav adama bak, hem camiye düşman hem de camiye geliyor namaza' diyor. Şimdi ben ne diyeyim bu adama? Gariban, Cumhurbaşkanının etkisi altında kalmış. Biz camiye düşman olabilir miyiz? O caminin yerine birkaç yüz tane ihtiyaç olan mescit yapılsaydı hakikaten çok daha hizmete layık olurdu. Bizim camiye karşı olmamız düşünülemez. Siz buraya otobüsler tahsis ediyorsunuz, talimatlar veriyorsunuz, Kur’an kursları, herkes harekete geçecek diye. Bu konular bizi üzüyor. İnsanların bir konuyu anlamaması üzüntü vesilesi, anlayanların da gerçeği bilmelerine rağmen bunu istismar etmeleri ayrı bir üzüntü vesilesi" dedi.

'HİZMET EDENLERİN ELİNİ ÖPERİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi için kullandığı ifadelere de değinen Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanına bu ifadeleri ben yakıştıramadım. Yalnız şunu herkes bilsin ki biz bu ülkeye ciddi, bu ülke için gerekli yatırımları yapan, hizmet edenlerin elini öperiz, genç de olsa, yaşlı da olsa; ama biz Haçlı seferlerini dünyaya ilan eden orduların, devletlerin başındaki insanların elini sıkanların elini öpmeyiz. İsrail Cumhurbaşkanını getirip Büyük Millet Meclisi’nde ayakta alkışlattıranların, alkışlayanların elini öpmeyiz. İslam ülkelerini darmadağın eden insanların elini öpmeyiz" diye konuştu.

'KARGAŞA YAŞANMASINI ARZU ETMEYİZ'

Temel Karamollaoğlu, demokratik ortamlarda iş başına gelen iktidarların, bulundukları makamı nasıl terk edeceklerini de düşünmeleri gerektiğini ifade ederek, "Demokratik şartlar altında ve barış içinde nasıl bu makamı terk edebileceklerini yeri geldiği zaman, şimdiden hazırlanmalılar, psikolojik olarak. Biz başka yerlerde yaşanan kargaşanın ülkemizde yaşanmasını hiçbir zaman arzu etmeyiz, burası demokratik bir ülke, insanlar halkın tercihleri ile işbaşına geliyorlar" görüşünü dile getirdi.

'4-5 AY İÇİNDE YENİ BİNAMIZA TAŞINACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tabelası olup binası olmayan parti" sözünü de değerlendiren Genel Başkan Karamollaoğlu, "Doğru, bir haksızlığa uğradık, içinde yıllardır kaldığımız binayı terk ettik, hukuki mücadele devam ediyor. Hamdolsun arkadaşlarımız bir bina buldu, tamamlanmak üzere, kaba inşaatı bitmiş, o binanın alınması da kararlaştırıldı. Allah nasip ederse bir kampanyamız var, bunun neticesinde 4-5 ay zarfında yeni binamıza inşallah taşınacağız. İnşallah bu kampanya neticesinde buranın ihtiyacı olan miktar kısa zamanda temin edilir ve biz kendi mekanımıza taşınırız" dedi.

'BİZE DERS VERMEYE KALKMASINLAR'

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik "Ben elimi öptürmem, kirletmem" sözü için "İnsan kendisini doğrulayabilmek için birçok konuyu seçebilir. 2002 yılından önce birlikte çalıştık; ama bizim prensiplerimizi terk edenler, milli görüş gömleğini çıkaranlar, AB'yi bir medeniyet projesi olarak görenler, Haçlı Seferleri ilan edenlerle el ele tutuşanlar ve faize bizi mahkum edenler, bize çıkıp bu dersi vermeye kalkmasınlar" diye konuştu.

'SEÇİMİN TEKRARLANMASI İÇİN GEREKÇE GÖRMÜYORUM'

Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye ittifakı arayışına gerek yok" ve "MHP, İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasından yanadır" açıklamaları ile ilgili soruya ise, "Türkiye’de seçim sathı mahallinin dışında barış ve huzurun tesisi için en azından farklı görüşe sahip olan kişiler, partilerin bir araya gelip, fikir teatisinde bulunmaları fayda getirir. Seçimin tekrarlanması için ben bir gerekçe görmüyorum; ama Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına herkes uyacak" yanıtını verdi.



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