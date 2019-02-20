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Karamollaoğlu, Ankara'da aday tanıtım toplantısına katıldı

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da katıldığı aday tanıtım toplantısında hükümeti eleştirdi. Karamollaoğlu, "Türkiye'de bugün bir mahalli seçime giderken, Türkiye'mizin beka problemi birinci madde olarak gündeme...

Karamollaoğlu, Ankara'da aday tanıtım toplantısına katıldı
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da katıldığı aday tanıtım toplantısında hükümeti eleştirdi. Karamollaoğlu, "Türkiye'de bugün bir mahalli seçime giderken, Türkiye'mizin beka problemi birinci madde olarak gündeme getiriliyor" dedi.  
Saadet Partisi, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, Ankara adayları için tanıtım toplantı düzenledi. Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Karamollaoğlu, adayların tanıtımının ardından partililere seslendi. 
Konuşmasında hükümeti eleştiren Karamollaoğlu, AK Parti'li isimlerin 2002 yılında gerçekleştirilen milletvekili genel seçimi öncesinde beka probleminden bahsetmediğini belirterek, "Türkiye'de bugün bir mahalli seçime giderken, Türkiye'mizin beka problemi birinci madde olarak gündeme getiriliyor. Bende şahsen şaşkınlık içindeyim. Bundan 17 sene önce 2002 yılının sonunda genel seçime giderken bugün iktidarda bulunan arkadaşlarımız hiç beka sorunundan bahsetmişler mi? Eğer bugün bir beka sorunu varsa bu beka sorununun çıkmasına kim sebep oldu?" diye konuştu.

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