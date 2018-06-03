Kalkınma Bakanı Elvan: Tapu ve ruhsat sorununu çözdük

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de seçim çalışmalarını sürdüren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, seçim bürosu açılışında vatandaşlarla buluştu.

Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesindeki açılışta mahalleliye seslenen Elvan, çoğunluğunu gecekonduların oluşturduğu mahallede imar barışını müjdeledi. Tapusu ve ruhsatı olmayan vatandaşların belli bir ceza miktarı ödemesi karşılığında tapu alabileceklerini söyleyen Elvan, "Bir imar barışı getirdik. Ne olacak biliyor musunuz? Eğer evinizin ruhsatı ve tapusu yoksa, müdürlüğümüze, defterdarlığımıza gideceksiniz. Evinizin değerinin yüzde 3'ü kadar ceza ödedikten sonra tapunuzu ve ruhsatınızı verecekler. Bu problemi de çözdük. Tapunuzu ve ruhsatınızı aldınız. Arkasından ne olacak? Elektriği olmayan, suyu olmayanın evine direkt elektriği ve suyu bağlanacak. Bu sorunu kökünden çözüyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından açılışı da gerçekleştiren Elvan, devam eden programları için bölgeden ayrıldı.



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