Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DİSK Genel Başkanlığına Arzu Çerkezoğlu seçildi
DİSK Genel Başkanlığına Arzu Çerkezoğlu...
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1...
Bahçeli: Cumhur İttifakı, 565 yıl önceki aşk, ahlak ve adanmışlıktır
Bahçeli'den 'Millet ittifakı'na bizans göndermesi
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6 hafta dinlendirilmeli
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6...

Kalkınma Bakanı Elvan, iftar çadırında vatandaşla buluştu

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de çeşitli etkinliklere katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, vatandaşlarla iftarda buluştu   Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi içerisinde kurulan iftar çadırında iftara katılan  Bakan Lütfi...

Kalkınma Bakanı Elvan, iftar çadırında vatandaşla buluştu

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de çeşitli etkinliklere katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, vatandaşlarla iftarda buluştu  
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi içerisinde kurulan iftar çadırında iftara katılan  Bakan Lütfi Elvan, vatandaşlarla sohbet etti  Masaları dolaşan Bakan Elvan, bir vatandaşın kendi yaptığı pilavı ikram etmesi üzerine, gelen ikramı geri çevirmedi ve pilavı köy ekmeğinin içerisine koyarak yedi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Elvan iftar sonrası bir haber kanalında yayınlanan Mersin Şehir Hastanesi haberini yorumladı. Haberi izledikten sonra hem üzülüp hem de şoke olduğunu ifade eden Elvan, "Belediyenin taşıma hizmetlerindeki aksamalarını dile getirerek, "Şehir Hastanemizi kötülemeye kalkan bir yayın. Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en iyi Şehir Hastanesi Mersin'de. Beyefendiler zahmet edip hastanenin içerisine girmiyorlar. Hastanede hizmet alan vatandaşla muhatap olmuyorlar. Hazırlanan bir düzenek ve tezgah. Bu çerçevede bir yayın yapıyorlar. Birileri bu yayını yaptırıyor. Ya siyasi amaçlarla yapıldığını düşünüyorum ya da kendilerini yanlış bilgilendirmişler. Ama yayın politikalarına baktığımızda, bunun bir siyasi amacının olduğunu gördüğümü ifade etmek istiyorum" dedi.
İftarın ardından Elvan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından verilen iftar programına katılmak için çadırdan ayrıldı. 

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325