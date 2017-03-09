Kalkınma Bakanı Elvan: Hayır kampanyalarına bazı dış mihraklar destek veriyor

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, 'Hayır' kampanyalarına bazı dış mihrakların destek verdiğini söyledi.

Mersin'in Mezitli ve Yenişehir İlçe Başkanlığı ziyaret eden Bakan Lütfi Elvan, partililerden referanduma kadar çalışmalarını istedi. Elvan şöyle konuştu:

"Bizim önümüze çok büyük engeller konuldu. Sizlerin desteğiyle bu engellerin her birini teker teker aştık. Ama 16 Nisan tarihi Türkiye için kritik bir süreç. Hayır kampanyalarına bazı dış mihrakların destek verdiğini siz de görüyorsunuz. Avrupa'nın bazı ülkelerinde bakanlarımız 'evet' kampanyası için çalışma yapmak istediklerinde bu ülkelerin izin vermediğini görüyoruz. Ama bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir milletvekilinin Almanya'da hayır kampanyasına destek verildiğini, hayır kampanyası için her yerin açıldığını görüyoruz."

MİLLET 'EVET' DİYEREK KENDİSİNE OY VERMİŞ OLACAK

Dış mihrakların değil milletin sözünü dinlediklerini kaydeden Lütfi Elvan sözlerini söyle sürdürdü:

"Biz milletimizin yolundan hiçbir zaman sapmadık. Milletimiz ne dediyse onu yaptık. Bu dış mihrakların sözlerine, söylemlerine, telkinlerine asla itibar etmedik. Biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Avrupa'nın değişik ülkelerinde evet kampanyasına karşı bu ülkeler tavır sergilerken, hayır kampanyası yapmak isteyenlere kapılarını açarken, bunlar bizim iyiliğimize bir şey isterler mi? İstemezler. Dolayısıyla biz doğru yoldayız. Bu anayasa değişikliğine 'evet' diyerek Türkiye'nin önünü daha da açacağız. Anayasa değişikliği ile milli iradeyi güçlü kılıyoruz. Burada millet 'evet' diyerek kendisine oy vermiş olacak."

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